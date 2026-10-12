11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı - Son Dakika
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11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanarak gözaltına alınan şoförün ardından açıklama yapan tur şirketi, sorumluluk kabul etmeyerek "Biz sadece ulaşım hizmeti verdik, kaza bireysel hata kaynaklı" diyerek suçu sürücüye attı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde dün felaketle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesine kaplıca turuna gittiği öğrenilen M.A. yönetimindeki tur otobüsü, gişeler kaçırılınca otoyolda geri manevra yapmaya başladı. O sırada arkadan gelen H.K. idaresindeki çekici, duramayarak otobüse şiddetle çarptı.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 27 kişi ise yaralandı.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

SÜRÜCÜ TABURCU OLDU, JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Faciada yaşamını yitiren 11 vatandaşın kimlikleri tespit edilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazayı hafif yaralarla atlatan tur otobüsü sürücüsü M.A., Akhisar'daki özel bir hastanede tamamlanan tedavisinin hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise felaketin otoyolda yapılan tehlikeli geri manevra nedeniyle gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

TUR ŞİRKETİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK BİZDE DEĞİL

Yaşanan katliam gibi kazanın ardından tur organizasyonunu üstlenen My World Turizm firmasından yazılı bir açıklama geldi. Yaşamını yitirenlere rahmet dileyen şirket, kazadaki kurumsal sorumluluğu reddederek suçu tamamen araç sürücüsüne yükledi.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

Şirket tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir."

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor. 

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
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AkhisarManisaGüncelGündemKazaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • BARBAROS BARBAROS:
    E doğru. Şirket uzaktan mı yönlendiriyor otobüsü? Hata şoförün şirket ne yapsın 0 1 Yanıtla
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    otobanda geri vitese ancak trafik canavarı takar. 0 0 Yanıtla
  • 7ysnn7vmb7 7ysnn7vmb7:
    doğru 0 0 Yanıtla
  • Ibrahim Yarbey Ibrahim Yarbey:
    Boyle bir sey múmkunmu? 0 0 Yanıtla
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