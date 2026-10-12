Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den - Son Dakika
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Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

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Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı\'nın yeni transferi Türkiye\'den
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, kaleci transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 18 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in ocak ayında İngiliz ekibine transfer olacağını açıkladı. Çamlı, transferden 1 milyon 50 bin sterlin bonservis geliri elde edeceklerini ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 15 pay alacaklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor. İngiliz ekibi, Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. Transferin detaylarını Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı.

HULL CITY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Radyospor'a konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, genç kalecinin transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Çamlı, "Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Hull City ile anlaştık. Ocak ayında resmi imzalar atılacak." ifadelerini kullandı. Böylece 18 yaşındaki file bekçisinin ara transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.

Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Transferin mali ayrıntılarını da paylaşan Ali Çamlı, Kayserispor'un anlaşmadan elde edeceği geliri açıkladı. Çamlı, "Deniz'in transferinde 1 milyon 50 bin sterlin bonservis ücreti kazanacağız. Sonraki satıştan ise yüzde 15'lik payımız bulunuyor." dedi. Bu anlaşmayla Kayserispor, genç futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda da gelir elde edebilecek.

18 YAŞINDA İNGİLTERE YOLCUSU

Futbol kariyerine Çukurova Demirspor'da başlayan Deniz Eren Dönmezer, daha sonra Adana Demirspor altyapısına katıldı. 2024 yılında Adana Demirspor A Takımı'na yükselen genç kaleci, 2025'te Kayserispor'a transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 31 karşılaşmada görev yapan Dönmezer, bu maçlarda kalesinde 79 gol gördü. Genç file bekçisi, bu sezon Kayserispor formasıyla henüz süre alamadı.

OCAK AYINDA İMZALAR ATILACAK

Kulüpler arasında anlaşma sağlanmasına rağmen transferin resmi imzaları ocak ayında atılacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Deniz Eren Dönmezer'in Hull City kadrosuna katılması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den - Son Dakika
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