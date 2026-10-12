Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü - Son Dakika
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Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

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Azerbaycan’da devlet okullarında sertleştirilen başörtüsü kısıtlaması yeni haftada da devam etti. Karabağ şehidinin kızının okula alınmaması üzerine annesinin "Ben bu devlet için asker büyütüyorum, bu hangi kanunda var?" diyerek gösterdiği tepki infial yarattı.

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında katılaştırılan başörtüsü kısıtlaması nedeniyle öğrencilerin derslere alınmaması velileri ayağa kaldırdı. Karabağ şehidinin kızının başörtüsü gerekçesiyle okul kapısından çevrilmesi ve annesinin feryadı kamuoyunda büyük tepki topladı.

Azerbaycan’da son haftalarda devlet okullarında kılık-kıyafet kısıtlamalarının yeniden sert biçimde uygulanmaya başlanması, ülke genelinde ciddi bir toplumsal tartışmayı beraberinde getirdi. Uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi okulların önünde gergin anların yaşanmasına neden oluyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜ DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Haftanın ilk gününde de manzara değişmedi; başörtüsü takan çok sayıda öğrenci okul idareleri ve görevliler tarafından bina girişinde durdurularak içeri alınmadı. Öğrencilerin derslere girişine izin verilmeyip evlerine gönderilmesi üzerine çok sayıda veli okul önlerinde toplanarak yönetimin kararına itiraz etti.

ŞEHİT EŞİNDEN OKUL ÖNÜNDE SERT TEPKİ

Tartışmalar sürerken ülkeden gelen son görüntüler ise kamuoyu vicdanını derinden yaraladı. Karabağ Savaşı’nda vatan için canını veren bir şehidin kızı, başörtüsü taşıdığı gerekçesiyle okul kapısından içeri alınmadı. Kızının gözyaşları içinde eve gönderilmesine isyan eden şehit eşi ve öğrenci annesi, okul önünde çekilen görüntülerde idarecilere şu sözlerle tepki gösterdi: "Çocuğumun gözyaşlarının hakkını hiçbiriniz ödeyemeyeceksiniz. Bu hangi kanunda var? Ben bu devlet için asker büyütüyorum!"

ALİYEV'İN ADIM ATMASINI BEKLİYORLAR

Okul kapılarında yaşanan kısıtlamalara tepki gösteren kesimler, yetkililerin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü arasındaki dengeyi koruyacak adımları atmasını ve öğrencilerin eğitim süreçlerinden uzaklaştırılmasına son verilmesini talep ediyor.

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    Yorumlar (11)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    kardeş ülkeniz 2 4 Yanıtla
    koru hayat koru hayat:
    azerbaycan halkına bişe dediğimiz yok ama her zaman söylemişimdir...israille dost olanla dost olmaz 0 0
  • ssaglam08 ssaglam08:
    Aliyev ve hükümeti en büyük hayal kırıklıklarımızdan yalnızca biri olarak yerini alacak. 3 2 Yanıtla
  • halil ayva halil ayva:
    siyonist dostu onlardan emir alır yazık oluyor bu insanlara... 4 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    HİCAB hiç bir zaman eğitime engel değildir. İnsanların inançları üzere Allah'ın emirlerini yaşaması kimsenin de hakkına engel değildir. İnşallah bu düşmanca engellemelere sulh yoluyla çözüm getirilir. 2 1 Yanıtla
  • cografiyotik 5c cografiyotik 5c:
    Azerbaycan da kipa takmak serbest ama! 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü - Son Dakika
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