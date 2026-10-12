İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası - Son Dakika
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İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

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Azerbaycan'da devlet okullarındaki başörtüsü yasağının perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Ülke basınında, kısıtlamanın gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaların yankıları sürerken, yasağın arka planına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ülke basınında yer alan haberlerde düzenlemenin, gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuzunu artırmaya çalışan İran yanlısı gruplara karşı alındığı öne sürüldü.

YASAĞIN NEDENİ İRANLI GRUPLAR MI? 

Azerbaycan basınında çıkan haber ve analizlere göre; kısıtlama kararının temelinde ülke içerisindeki genç nüfus ve eğitim kadroları üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetleri yatıyor. Başörtülü bazı öğretmenlerin ve yapıların bu grupların yönlendirmesi altında hareket ettiği iddia ediliyor.

"DEVLETİN POLİTİKASINA BAŞ KALDIRIYORLAR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycanlı siyasetçi Ogtay Gasimov, okullarda ve kamuoyunda yaşanan huzursuzluğun arkasında söz konusu yapıların bulunduğunu belirtti. Sürecin güvenlik ve devlet otoritesi açısından ele alınması gerektiğini savunan Gasimov, şu ifadeleri kullandı: "Devletin politikasına açıkça baş kaldırıyorlar. Bu nedenle, bu konu daha pragmatik bir şekilde ele alınmalıdır, aynı zamanda etki ajanlarının kimliği belirlenmeli ve onlara karşı eylem yapılmalıdır."

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Öte yandan uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı m?kt?bd? oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi. 

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR 

Son olarak sosyal medyada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ve kapıdan çevrilen öğrencilerin gözyaşlarına boğulduğu görüntüler gündeme geldi. Paylaşılan videolarda, başörtüsü nedeniyle okula giremeyen kız öğrencilerin ağladıkları anlar görüldü.

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyorAzerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
AzerbaycanGüncelİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • BERAT HALİD BERAT HALİD:
    Talimat israilden yani 52 6 Yanıtla
    Makarakukara Kakarakikiri Makarakukara Kakarakikiri:
    İslam öncesinde de yahudilikte başörtüsü vardı 7 10
  • Murat Baş Murat Baş:
    Çok saçma sen devletsen kuralları sen belirler, gereğini yaparsın. Müslümanlara zulmederekmi İran baskısını kıracaksın. Basbaya kıvırıyorlar. 49 6 Yanıtla
    Seko Seko Seko Seko:
    Baş örtüsü takanlar ülkeyi satıyorsa kurtuluş savaşında turkiyenin tek kurtuluş kapısı olan muhimatin gelecegi yer olan Kastamonu inebolu limanindan ankaraya muhimatlari taşıyan çarşaflı neneler ozaman satardı aksine ülkelerinin muhimatini ankaraya taşıyorlar dine düşman olursan baş örtüsü takıntın olur aksine o insanlarla bag kurmalisin kapali açık herkes ozgur olmalı kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz halen baş örtüsü ile ugrasiyorlar bilinç altında dine nefret var 0 0
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    İran'la ne alakası var, çocuk mu kandırıyorsunuz cahiller İranlı yandaşlar vatandaşlar sebedaşlar var ise onlara karşı yapılır önlem. İslam dinine bağlı olup da başörtüsü farzdır dinim gereği örtünmek zorundayım diyen insanlara neden zulüm yapıyorsunuz eğitimini engelliyorsunuz iyice zırvalamışsınız saçmalık. 24 5 Yanıtla
  • aslandavut281 aslandavut281:
    YALAN 18 6 Yanıtla
  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Yaptıkları uygulama tam olarak İran bağlantılı örgütlerin işine yarayacak, daha da güçlenecekler. Yasağın kaldırılması radikal şia örgütlerin elindeki kozu alır Aliyev yanlış politika uyguluyor malesef. 16 4 Yanıtla
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