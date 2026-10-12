Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fon Rehberi\'yle yeni kurallar geldiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen fon krizinde yol haritasını anlattı. Yılmaz, mağdurlara yapılacak ödemelerin esaslarını, soruşturmanın son durumunu ve ekonomiye ilişkin beklentilerini paylaştı.

“FON ARA ÖDEMELERİ BU AY YAPILACAK”

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Yılmaz, fon mağdurlarına yönelik kanun teklifinin geçen cuma günü paylaşıldığını ve teklifin çarşamba günü TBMM’de komisyona geleceğini söyledi. Yılmaz, “Fon ara ödemeleri bu ay yapılacak. Yasa çıkar çıkmaz ödemeler başlayacak” dedi.

Teklifin henüz yasalaşmadığını hatırlatan Yılmaz, olağanüstü tasfiyede yatırımcının net yatırım tutarının esas alınacağını ve 1 milyon liraya kadar ana para ödeneceğini aktardı. Düzenlemenin küçük yatırımcıyı önceliklendirdiğini belirten Yılmaz, teklifin yasalaşması halinde olağanüstü tasfiyedeki yatırımcı sayısının 100 binin altına düşmesini beklediklerini kaydetti.

KAR ÇEKENLERE ÖDEME YAPILMAYACAK

Yılmaz, hukuka aykırı yollarla kazanç sağlayanların ve net ana parasını daha önce geri almış yatırımcıların mağdur sayılmayacağını açıkladı. Yılmaz örnek vererek, 1 milyon lira yatırıp 2 milyon lira kar çeken ve hesabında 1 milyon lira kalan birine ödeme yapılmayacağını söyledi.

Ödemeler yapıldıktan sonra nihai tasfiye tablosu netleştiğinde hak sahipleriyle mahsuplaşma yapılacak. Yılmaz, bazı fonlarda 1 milyon liralık ödemenin yapılamayabileceğini ancak elde edilen tutarın ödeneceğini de ifade etti.

“KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK”

Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizen Yılmaz, “Ne olağan ne de olağan dışı tasfiyede kamu kaynakları kullanılmayacak” ifadelerini kullandı. Bankacılıkta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi bulunduğunu ancak sermaye piyasalarında böyle bir güvence olmadığını belirten Yılmaz, “Fon piyasalarında devlet garantisi yoktur” dedi.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre TMSF bünyesinde 131 fonun her biri için ayrı birer hesap ve bir genel hesap açıldı. Bu hesaplarda, fahiş kazancını gönüllü olarak iade edenlerden gelen paralar ile hukuka aykırı işlem yaptığı belirlenen kişi ve şirketlerin mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirler toplanacak. Yılmaz, kazançların iade edilmesinin cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını da vurguladı.

7 ŞİRKET VE 131 FON KARANTİNAYA ALINDI

“7 şirket ve 131 fonda sorun vardı” diyen Yılmaz, bu şirket ve fonların karantinaya alındığını söyledi. Sorunlu fonlar, toplam fon büyüklüğünün yüzde 4,6'sını oluşturuyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus’un olağan tasfiye şartlarını kabul ettiğini belirten Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 44 bin yatırımcıya ödeme yapıldığını aktardı. Kapalı fonlardaki yatırımcılarla birlikte olağan tasfiyeye giren kişi sayısı yaklaşık 46 bine ulaştı. 17 fon da devreden çıktı.

ATLAS İÇİN GÖZLER BU HAFTADA

Yaklaşık 58 bin yatırımcının bulunduğu Atlas Portföy ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, “Atlas’la ilgili müzakereler devam ediyor, bunu bu hafta görmüş oluruz” dedi. Anlaşma sağlanması halinde bu yatırımcıların haklarına olağan tasfiye şartlarıyla kavuşması bekleniyor.

DDK’DAN 15 MÜFETTİŞ SAHADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, sahada yaklaşık 15 denetmen ve müfettişin çalıştığını söyledi. Yılmaz, “DDK kurumları ve kurumların içindeki karar alıcıları inceliyor” dedi. Fon Koordinasyon Kurulu da bugüne kadar 4 toplantı yaptı.

Adli sürecin de devam ettiğini belirten Yılmaz, birçok kişinin tutuklandığını ya da gözaltına alındığını, sorumlular hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini ve mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

“YATIRIMI SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMESİN”

Yatırımcı ile spekülatörün birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, hedeflerinin piyasa bozucu işlem yapanlar ve spekülatörler olduğunu, yatırımcıların rahat olması gerektiğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu’nun borsayı olumsuz etkilememek için dikkatli hareket etme yönünde prensip kararı aldığını aktaran Yılmaz, “Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin, yatırımı suçmuş gibi göstermesin” çağrısında bulundu.

ÖZLALE’NİN İDDİALARINA TEPKİ

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale’nin iki bakanla ilgili ithamlarda bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bakanların iddialara yanıt verdiğini ancak özür dilenmediğini söyledi. Muhalefetin bazı iddialarını “itibar suikastı” olarak nitelendiren Yılmaz, iddia sahiplerinin belgeleriyle suç duyurusunda bulunmasını istedi.

AK Parti’de de yanlış yapanlar olabileceğini belirten Yılmaz, suç işleyenler hakkında iktidar ya da muhalefet ayrımı yapılmadan gereğinin yapılacağını kaydetti.

“YÜZDE 3,1 CİVARINDA BÜTÇE AÇIĞI BEKLİYORUZ”

Ekonomiye ilişkin soruları da yanıtlayan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dünya genelindeki duruma göre “gayet sağlıklı” seyrettiğini, büyüme ve istihdam artışının sürdüğünü savundu. Yıllık ihracatın 284 milyar dolara yaklaştığını belirten Yılmaz, geçen yıl yüzde 2 civarında olan cari açığın bu yıl bir miktar artacağını söyledi.

Yılmaz, “Yüzde 2,6'lık bir cari açık bekliyoruz” diyerek bu seviyenin yönetilebilir olduğunu ifade etti. Bütçe açığına ilişkin ise “Bu yılı yüzde 3,1 civarında bütçe açığı ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bütçe sürecinin 16 Ekim’de başlayacağını da açıkladı.