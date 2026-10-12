Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

bekir yapici:

cok gülünc osuruktan islerle mahkemeler mesgul ediliyor, misal avrupada basbakanin kafasinda yumurta patlatiyorlar tükürüyorlar sikayetci varsa sadece orda ifade aliniyor, sorusturma yargi devam etsede salonda degil masa basinda ama gözalti tutuklama falan olmuyor.

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