Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor - Son Dakika
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Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

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Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
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Beşiktaş-Kocaelispor maçında konuk ekibin golünün ardından futbolcu Daniel Agyei'ye plastik su bardağı fırlattığı belirlenen taraftar hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olayın ardından bir taraftar hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaelispor'un attığı gol sonrası futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik su bardağı fırlattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

GOL SEVİNCİNDE FUTBOLCUYA SU BARDAĞI FIRLATTI

Beşiktaş'ın sahasında Kocaelispor'u ağırladığı karşılaşmada, konuk ekibin golünün ardından tribünden sahaya plastik su bardağı atıldı. Bardağın Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei'ye fırlatılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili harekete geçti.

Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde su bardağını attığı belirlenen E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan E.S., "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik tarafından verilmesi bekleniyor.

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KocaelisporBeşiktaşİstanbulPlastikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • bekir yapici bekir yapici:
    cok gülünc osuruktan islerle mahkemeler mesgul ediliyor, misal avrupada basbakanin kafasinda yumurta patlatiyorlar tükürüyorlar sikayetci varsa sadece orda ifade aliniyor, sorusturma yargi devam etsede salonda degil masa basinda ama gözalti tutuklama falan olmuyor. 0 3 Yanıtla
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Boş yorum yapma doğru karar bence caydırıcılığı olsun ki birdaha kimse böyle birşey yapmaya kalkmasın 1 0
  • 76njj9gkyz 76njj9gkyz:
    iyi olmuş ohh şu aptal futbol sevginizin size bir gram faydası yok aveller 1 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Bunu sürekli yapacaksınız ki millet birşey atmasın adam gibi futbol izleyelim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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