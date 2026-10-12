A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor - Son Dakika
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A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

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Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da teknik direktör arayışları hız kazandı. İlk olarak Arda Turan ismi gündeme gelirken Shakhtar Donetsk'in hem ayrılığa hem de iki takımı birlikte çalıştırma formülüne sıcak bakmaması süreci çıkmaza soktu. TFF'nin adayları arasında Abdullah Avcı'nın ön plana çıktığı, deneyimli teknik adamın teklif gelmesi halinde görevi kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör kararına çevrildi. Federasyonun önceliğinin yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak olduğu belirtilirken adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkmaya başladı.

ARDA TURAN'A SHAKHTAR ENGELİ

NTV'de yer alan habere göre TFF, teknik direktörlük görevi için ilk olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı gündemine aldı. Ancak Ukrayna ekibinin genç teknik adamın ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle süreçte ilerleme sağlanamadı. Federasyonun, Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırması yönünde bir formül üzerinde durduğu ancak Ukrayna temsilcisinin bu seçeneği de kabul etmediği belirtildi. Arda Turan'ın milli takım görevini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mevcut şartların anlaşma sağlanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

ABDULLAH AVCI İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Arda Turan seçeneğinin zayıflamasının ardından TFF'nin aday listesinde Abdullah Avcı'nın ağırlık kazandığı öne sürüldü. 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yeniden göreve gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Avcı'nın teknik ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğü, Süper Lig'deki takımları ve futbolcuları yakından takip ettiği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının resmi teklif gelmesi halinde A Milli Takım'ın başına geçmeyi kabul edeceği ifade edildi.

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

FATİH TEKKE VE DESCHAMPS DA LİSTEDE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliğinin milli takımı Türk bir teknik direktöre emanet etmek olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Abdullah Avcı'nın yanı sıra Fatih Tekke'nin de adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü. Federasyonun yalnızca yerli isimlerle sınırlı kalmadığı, yabancı teknik direktör seçeneklerini de değerlendirdiği aktarıldı. Bu isimler arasında Fransız çalıştırıcı Didier Deschamps'ın da yer aldığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ FORMÜLÜ

TFF'nin teknik direktör arayışının yanı sıra milli takım yapılanmasında da değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Federasyonun geçmişte uygulanan futbol direktörlüğü sistemini yeniden hayata geçirebileceği, bu görev için ise Şenol Güneş'in düşünüldüğü ifade edildi. Söz konusu formüle göre Şenol Güneş'in futbol direktörlüğünü üstlenmesi, A Milli Takım'ın başına ise yerli bir teknik direktörün getirilmesi planlanıyor. Ancak adaylara henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

HEDEF KASIM AYINA KADAR YENİ HOCAYI BELİRLEMEK

A Milli Takım'ın bir sonraki karşılaşmalarını kasım ayında oynayacak olması nedeniyle TFF'nin teknik direktör arayışlarını kısa sürede tamamlamak istediği aktarıldı. Federasyonun hem yeni teknik direktörü hem de olası futbol direktörlüğü yapılanmasını kasım ayına kadar netleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

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    Yorumlar (16)

  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Yok Pep Guardiola gelicekmişte, yok Arda gelicekmişte!? Sonuç ABDULLAH AVCI! Komedi başka birşey değil. Bu Takımdan ancak yemek takımı çıkar 9 0 Yanıtla
    Alper Kocman Alper Kocman:
    Salon takimi da olur :-) 3 0
  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Fatih tekke ne alaka çocuk oyuncağı mı milli takım 0 2 Yanıtla
  • alattin1338 alattin1338:
    arda turan her iki takımda çalıştır usandım eski yüzlerden Yeni ve genç hocalar şans veriniz 2 0 Yanıtla
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    vizyonsuz Abdullah Avcı mi, Beşiktaşlı olarak Fatih Terim gelsin, yada Ertuğrul sağlam veya Aykut kocaman 1 1 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    dağ fare bile 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor - Son Dakika
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