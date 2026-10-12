11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık - Son Dakika
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11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

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11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe\'de şok ayrılık
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çeken Dorgeles Nene, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı öne sürülen 23 yaşındaki Malili futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Kartal'ın onay vermesi halinde Nene için gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri olan Dorgeles Nene'nin, teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almadığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonu 11 gol ve 10 asistle tamamlayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon aynı performansı sergileyemedi. Beklentilerin gerisinde kalan Nene'nin, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözünden düştüğü iddia edildi.

KEREM'İN PERFORMANSINA RAĞMEN TERCİH EDİLMİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına rağmen Nene'nin teknik heyetin öncelikli tercihleri arasında bulunmadığı ileri sürüldü. Malili futbolcunun ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

İSMAİL KARTAL'IN KARARI BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Nene'nin geleceği konusunda İsmail Kartal'ın kararını bekliyor. Tecrübeli teknik adamın ayrılığa onay vermesi halinde 23 yaşındaki futbolcu için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

İsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Ali:
    keremden 10 kat daha iyi 10 0 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    aynen 6 0
  • karasaka_ekrem karasaka_ekrem:
    Nene Kerem‘den iyidir 8 0 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    Lan gardaş iyide ama adamın yanından bir sinek geçse hemen yere düşüyor bu nedir 0 4
  • Abdullah Kurt Abdullah Kurt:
    Keremi tutun tutun neneyi gönderin bu nasıl iş ya 6 0 Yanıtla
  • bb446ygcyz bb446ygcyz:
    İsmail Kartal’ın beceriksizliği bu adamı oynatmaması 3 0 Yanıtla
  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Rize maçı sizi aldatmasın sonuçta pilot takımınız 1 1 Yanıtla
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