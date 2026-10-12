11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe\'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri olan Dorgeles Nene'nin, teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almadığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonu 11 gol ve 10 asistle tamamlayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon aynı performansı sergileyemedi. Beklentilerin gerisinde kalan Nene'nin, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözünden düştüğü iddia edildi.

KEREM'İN PERFORMANSINA RAĞMEN TERCİH EDİLMİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına rağmen Nene'nin teknik heyetin öncelikli tercihleri arasında bulunmadığı ileri sürüldü. Malili futbolcunun ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Nene'nin geleceği konusunda İsmail Kartal'ın kararını bekliyor. Tecrübeli teknik adamın ayrılığa onay vermesi halinde 23 yaşındaki futbolcu için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.