Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara giden tur otobüsünün otoyolda tırla çarpıştığı kazada adli süreç sürüyor. Gözaltına alınan 3 şoförden 2'si tutuklandı.

KAVŞAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI

Kaza, 11 Ekim’de saat 11.10 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar gişeleri bağlantı kavşağında yaşandı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinden sabah saat 06.30 sıralarında yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Denizli’deki kaplıcalara gidiyordu. Kavşağı kaçırdığı belirtilen otobüs, otoyolda geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen 78 YD 559 plakalı tırın çarpmasıyla devrildi.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre yaralılardan 1'inin durumu ağır, 18'inin durumu orta, 8'inin durumu ise iyi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tır şoförü H.K. gözaltına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için 3 savcı görevlendirdi.

ŞOFÖRLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförü M.A., ifadesinde “Yolcular kavşağı kaçırdığımı söyleyince geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştım” dedi. Otobüsün arka tarafında oturduğunu belirten M.Y., şoförün kavşağı kaçırdığını fark edip öne doğru ilerlemek için ayağa kalktığını, bu sırada çarpmanın etkisiyle ön koltuklara savrulduğunu anlattı.

Tır şoförü H.K. ise otobüsü kendi şeridinde gördüğünü belirterek “Sola manevra yapamadım ve otobüse çarptım” ifadesini kullandı.

2 ŞOFÖR TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUR FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Otobüsün ait olduğu tur firması ise kazanın şoförün “bireysel hatası” sonucu yaşandığını öne sürerek sorumluluğu reddetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.