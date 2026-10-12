Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu - Son Dakika
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Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

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İstanbul Esenler'de metro istasyonu yakınındaki çimenlik alanda 27 yaşındaki İran uyruklu Mohammad H. ölü bulundu. Ağzından köpük geldiği belirlenen gencin vücudunda herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Esenler’e bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi. Bölgede rutin devriye görevini ifa eden emniyet güçleri, Esenler Metro İstasyonu’nun hemen yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

AĞZINDAN KÖPÜK GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 13.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini yürüten polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde hareketsiz yatan kişinin ağzından köpük geldiği ve vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmadığı tespit edildi.

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesette, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme yapıldı.İncelemelerde cesedin İran uyruklu Mohammad H.'ye (27) ait olduğu tespit edildi. Cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Kaynak: DHA
3. SayfaEsenlerOlaylarGüncelİranSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tanercetn88 tanercetn88:
    ülke yol geçen hanı gibi her milletten insan var 2 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    muhtemelen epilespi hastasıdır. 1 0 Yanıtla
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