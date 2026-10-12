PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde yürütülen kararlı mücadele sahada sonuç vermeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesindeki 4 ana barınma alanını tamamen boşalttı.

STRATEJİK 4 MAĞARA TERK EDİLDİ

Sınır ötesindeki operasyonel baskı ve yürütülen süreç neticesinde örgütün, Metina alanı Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli kritik mağaraları 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla terk ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ

Gelişmeyi doğrulayan üst düzey güvenlik kaynakları, örgütün kilit noktaları boşaltmasının "Terörsüz Türkiye" sürecinin sahada ne kadar kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünün somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır" denildi.

Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla, PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, "Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.