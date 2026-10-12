PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı - Son Dakika
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PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

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Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Kaynaklar, bu gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde yürütülen kararlı mücadele sahada sonuç vermeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesindeki 4 ana barınma alanını tamamen boşalttı.

STRATEJİK 4 MAĞARA TERK EDİLDİ

Sınır ötesindeki operasyonel baskı ve yürütülen süreç neticesinde örgütün, Metina alanı Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli kritik mağaraları 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla terk ettiği öğrenildi.

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

GÜVENLİK KAYNAKLARI: KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ

Gelişmeyi doğrulayan üst düzey güvenlik kaynakları, örgütün kilit noktaları boşaltmasının "Terörsüz Türkiye" sürecinin sahada ne kadar kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünün somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Güvenlik kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır" denildi.

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla, PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, "Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleriPKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
GüncelTerörIrakPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Adamlar mecbur kaldılar Selçuk bayraktar olmasaydı kesinlikle boşaltmazlardi ininden çıkamıyorlar ki 32 12 Yanıtla
  • BOZKURT BOZKURT:
    adamlar devlet e ortak oldu . artık terör örgütü değil, devlet başkan yardımcısı ve genel kurmay başkanı oluyorlar. dağda kalmalarına kamp kurmalarına gerek yok. 18 16 Yanıtla
    Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Zaten son 50 yıldır çoğu chp ve dem parti kontenjanından meclise giriyorlardı, silahlı terör örgütünün bu şekilde bitmesi ülkenin ve milletin hayrınadır. Ayrıca her kürt terörist değildir, bu şekilde konuşarak kürt vatandaşlarımızı kendi ellerinizle devlete ve Türklere düşmanca hisler beslemesine sebeb oluyorsunuz. 27 9
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Alper Çağlar: arkadaş yorumunun neresinde her kürt teröristtir demiş. Bırakın bu boş klasik lafları Türkiye'de kimse bütün kürtleri aynı kabul etmiyor. Öyle bie zihniyet olsa kız alıp vermezlerdi. Ama bir gerçek var her pkk lı ve destekleyen teröristtir. Kulaklarınızı gözlerinizi açında şımarıklıklarını görün, zafer naralarını duyun. Şimdi meclise giremeyecekler mi :))) 7 1
  • oguzdervis35 oguzdervis35:
    madem biliniyordu da neden zamanında işlem yapılmadı? diye sorarlar adama.. 7 8 Yanıtla
    MGk MGk:
    Tayyip Erdoğan öncesi karakollardan asker rehin alınıyordu unutmadık o günleri 12 6
    akil çelik akil çelik:
    Zamanında PKK ile mücadele edilirken teskerelere hayır denilip seçimlerde her evden Bir oy chp ye bir hdp verin diyenlere sormak lazim 10 6
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    akil çelik: ne değişti, şimdide bir oy akp ye bir oy dem e diyecekler:)) MGk: meydanı boş buldun sallıyorsun 2008 Aktütün karakolu baskını 17 şehit, 2010 Gediktepe baskını 11 şehit, Silvan kırsalında pusu 13 şehit, 2011 Çukurca saldırısı 14 şehit 2010 İskenderun deniz üssüne saldırı 6 asker şehit, dahası vasr da editörümüz bunu yayınlayacak mı bakalım 3 1
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Pkk bitmedi siyasal dinci akip siyasi pazarlik yaaiyor pkk akli klherdaim orada duracak bunlar taviz verecek belli bir muddet susmasi saglanacak pkk nitirilecekse bu oyle silah yalllmalla olmaz biten tutupda sana su olsun bu olsjn diye dayatmaz ortasa ne bitme var nede geri adim qtma pkk akli teror damgasindan kurtulmjs olarak prtalikta duracak ve faliyetlwrinw daha hizli devam edecek turk milelti sanki dagda patlayan silaha twroro siyor sadece milletin akliyla alay ediyorlar bal gibi akp mg Hp pkk ile pazarlik yapiyor Turk milletini gleecwgini pazarliyorlar 1 1
  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    vay beee pkk bitti beeee,zaten silahlarına yakmışlardı vay beaaa???????? 5 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Kurd cocuklarini daga cikaran devletin ta kendisidir inkardan kardeslige 3 2 Yanıtla
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