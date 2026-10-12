Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi - Son Dakika
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Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

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Tokat\'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
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Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914'e yükselirken kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi. Tedavileri süren 18 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İçme suyu numuneleri inceleme için Ankara'ya gönderilirken Valilik, sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması uyarısında bulundu.

Tokat'ta 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından Valilik harekete geçti.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HASTANELERE BAŞVURANLARIN SAYISI 2 BİN 914'E YÜKSELDİ

Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde başlayan rahatsızlıklar nedeniyle çok sayıda çocuk ve yetişkin hastanelere başvurdu.

İlk olarak çocuklarda görülen mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri, daha sonra yetişkinlerde de ortaya çıktı. İlk açıklamalarda 1300-1400 civarında olduğu belirtilen başvuru sayısı artmaya devam etti.

Tokat Valiliğinin açıkladığı güncel verilere göre 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi ve takipleri devam eden 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu, sağlık ekiplerinin çocukları yakından izlediği bildirildi.

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

İÇME SUYU NUMUNELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Kentte çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurmasının ardından içme sularına yönelik incelemeler de genişletildi.

Tokat Valiliği, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı analiz yapılması amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı. Laboratuvar sonuçlarının üç gün içerisinde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Şikayetlerin içme suyundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.

VALİLİKTEN UYARI: ŞEBEKE SUYUNU İÇMEYİN

Tokat Valiliği, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar vatandaşların şebeke suyunu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanmaması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edildi.  Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği ancak suyun ağız yoluyla alınmaması gerektiği vurgulandı.

Valilik, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, inceleme sonuçlarının ve süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

BELEDİYE BAŞKANI SU ANALİZLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada kent genelinden alınan içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtmişti.

İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku veya renk değişimine rastlanmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde de su kalitesinde değişiklik tespit edilmediğini söylemişti. Yazıcıoğlu, 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan son testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirmişti.

Belediye Başkanı, önceki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli ve kaynatarak su kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmeleri önemle rica olunur."

Valiliğin son açıklamasında ise tedbirler güncellenerek şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması istendi.

İLK BAŞVURULAR ÇOCUKLARDAN GELMİŞTİ

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat da ilk açıklamasında hastanelere başvuranların başlangıçta çocuklar olduğunu, ardından yetişkinlerde de benzer şikayetlerin ortaya çıktığını belirtmişti.

Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. 15 yatan hastamız var, hepsinin genel durumu iyi. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı 1300-1400 civarında, ancak süreç devam ettiği için sayılar değişkenlik gösterecektir" demişti.

Son açıklanan verilerde ise başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaşırken hastanelerde 18 çocuğun tedavi ve takibinin devam ettiği bildirildi.

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