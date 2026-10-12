Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Manisa’da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu kez bir yolcu otobüsünde yaşananlar korkuya neden oldu. Seyir halindeyken yapılan şoför değişimi saniye saniye kayda alındı.

SAĞA ÇEKMEDEN KOLTUKTAN KALKTI

Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, Van’dan Bursa’ya giderken Polatlı- Eskişehir arasında ilerliyordu. Bu sırada otobüsü kullanan şoför, aracı sağa çekmeden koltuğundan kalkarak direksiyonu diğer şoföre bıraktı.

Yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

YOLCU İHBAR ETTİ, POLİS BURSA’DA DURDURDU

Şoför değişiminin ardından bir yolcunun ihbarda bulunduğu, polis ekiplerinin de otobüsü Bursa’da durdurduğu belirtildi.

DÜN MANİSA’DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşananlar, bir gün önce Manisa’da meydana gelen kazanın hemen ardından gündeme geldi. Manisa’da 11 Ekim’de tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. İki olayın art arda yaşanması, yolcu taşımacılığında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.