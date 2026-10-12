Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van’dan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsünde, Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Otobüsü kullanan şoförün, aracı sağa çekmeden koltuktan kalkıp yerini diğer şoföre bıraktığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından tepki çekti.
Manisa’da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu kez bir yolcu otobüsünde yaşananlar korkuya neden oldu. Seyir halindeyken yapılan şoför değişimi saniye saniye kayda alındı.
SAĞA ÇEKMEDEN KOLTUKTAN KALKTI
Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, Van’dan Bursa’ya giderken Polatlı- Eskişehir arasında ilerliyordu. Bu sırada otobüsü kullanan şoför, aracı sağa çekmeden koltuğundan kalkarak direksiyonu diğer şoföre bıraktı.
Yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.
YOLCU İHBAR ETTİ, POLİS BURSA’DA DURDURDU
Şoför değişiminin ardından bir yolcunun ihbarda bulunduğu, polis ekiplerinin de otobüsü Bursa’da durdurduğu belirtildi.
DÜN MANİSA’DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yaşananlar, bir gün önce Manisa’da meydana gelen kazanın hemen ardından gündeme geldi. Manisa’da 11 Ekim’de tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. İki olayın art arda yaşanması, yolcu taşımacılığında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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