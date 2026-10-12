Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler - Son Dakika
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Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

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Van’dan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsünde, Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Otobüsü kullanan şoförün, aracı sağa çekmeden koltuktan kalkıp yerini diğer şoföre bıraktığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından tepki çekti.

Manisa’da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu kez bir yolcu otobüsünde yaşananlar korkuya neden oldu. Seyir halindeyken yapılan şoför değişimi saniye saniye kayda alındı.

Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

SAĞA ÇEKMEDEN KOLTUKTAN KALKTI

Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, Van’dan Bursa’ya giderken Polatlı- Eskişehir arasında ilerliyordu. Bu sırada otobüsü kullanan şoför, aracı sağa çekmeden koltuğundan kalkarak direksiyonu diğer şoföre bıraktı.

Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

YOLCU İHBAR ETTİ, POLİS BURSA’DA DURDURDU

Şoför değişiminin ardından bir yolcunun ihbarda bulunduğu, polis ekiplerinin de otobüsü Bursa’da durdurduğu belirtildi.

Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

DÜN MANİSA’DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşananlar, bir gün önce Manisa’da meydana gelen kazanın hemen ardından gündeme geldi. Manisa’da 11 Ekim’de tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. İki olayın art arda yaşanması, yolcu taşımacılığında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: İHA
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