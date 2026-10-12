Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı - Son Dakika
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Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

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İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında kaplanın bulunduğu alana giren genç adam, hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan dakikalar önce kaplanla fotoğraf çektiren gencin son görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğrafını çeken kadın, gencin gülümseyerek bir kare daha istediğini ve kendisine teşekkür ettiğini anlattı.

İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta cumartesi günü yaşanan kaplan saldırısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Parkı ziyaret eden Del Taylor isimli kadın, saldırıda hayatını kaybeden genç adamla olaydan yalnızca dakikalar önce karşılaştığını anlattı. Taylor'ın aktardığına göre genç adam, yanına gelerek arkasında Sibirya kaplanı görünecek şekilde fotoğrafını çekmesini istedi.

"Arkamda kaplan varken bir fotoğrafımı çekebilir misiniz?" diye soran genç, cep telefonunu kadına uzatarak poz verdi. Taylor, bu isteği yerine getirirken birkaç dakika sonra yaşanacak ölümcül saldırıdan tamamen habersizdi.

SON SÖZLERİ KAMERAYA YANSIDI

Fotoğraf çekimi sırasında yaşananlar, Del Taylor'ın partneri tarafından da videoya kaydedildi. Görüntülerde genç adamın gülümseyerek bir fotoğraf daha istediği ve "Bir tane daha, bir tane daha" dediği duyuldu. İstediği fotoğraflar çekildikten sonra kadına "Teşekkür ederim hanımefendi" diyen genç, daha sonra bölgeden ayrıldı. Taylor ve partneri de yollarına devam etti. Ancak kısa süre sonra parkta korkunç bir olay yaşandı.

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

GÜVENLİK BARİYERİNİ AŞIP KAPLANIN YANINA GİRDİ

Henüz 20'li yaşlarında olduğu düşünülen genç adam, fotoğraf çektirdikten kısa süre sonra güvenlik bariyerini aşarak Altai isimli Sibirya kaplanının bulunduğu alana girdi. Kaplan, yaşam alanına giren gence saldırdı. Parktaki ziyaretçilerin gözleri önünde gerçekleşen olayda genç adam ağır yaralandı.

Güney Yorkshire Polisi, cumartesi günü saat 13.35 sıralarında bir kişinin kaplanın bulunduğu alana girdiğine ilişkin ihbar aldıklarını açıkladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç adam kurtarılamadı.

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

ZİYARETÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından vahşi yaşam parkında acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Görevliler ziyaretçileri hızla bölgeden uzaklaştırırken park tahliye edildi. Görgü tanıkları, bakıcıların kaplanın dikkatini dağıtmak amacıyla yüksek sesler çıkardığını anlattı.

Saldırının ardından kaplanın kendi yaşam alanında kaldığı, hayvanın herhangi bir zarar görmediği ve halk açısından başka bir tehlike bulunmadığı açıklandı. Polis, olayın ardından sosyal medyada dolaşıma giren saldırı görüntülerinin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

KAPLANIN ÖLDÜRÜLMEYECEĞİ AÇIKLANDI

Yorkshire Wildlife Park yönetimi, olayın hemen ardından acil durum önlemlerinin uygulandığını ve soruşturma kapsamında yetkililerle iş birliği yapıldığını duyurdu. Park yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını açıkladı.

Altai'nin Şubat 2025'te doğduğu Norveç'teki Dyreparken Hayvanat Bahçesi'nden İngiltere'ye getirildiği belirtildi. Parkın 2011 yılında açılan kaplan bölümünde, nesli tehdit altında bulunan Sibirya kaplanları için yaklaşık iki dönümlük özel bir yaşam alanı bulunuyor.

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından park yönetimi, hayatını kaybeden gencin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Güney Yorkshire Polisi ise genç adamın güvenlik bariyerlerini nasıl aşarak kaplanın bulunduğu alana girdiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gencin ölümünden dakikalar önce çekilen fotoğraflar ve fotoğraf sırasında kaydedilen görüntüler, olayın son anlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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Hayvanat BahçesiİngiltereDünyaSon Dakika

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