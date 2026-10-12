Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan genelevde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki A.K. aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ve tesis çalışanlarının ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATA DÖNDÜRMÜŞTÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde A.K.’nin durduğu değerlendirilen kalbinin yeniden attığı saptandı. Olay yerinde yapılan acil müdahalenin ardından hayati fonksiyonları geri getirilen yaşlı adam, ambulansla acil servise sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ

Hastanede tedavi altına alınan A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan 60 yaşındaki A.K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek. Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.