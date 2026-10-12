Devler Ligi'nde Galatasaray Barcelona'yla, Fenerbahçe Aston Villa'yla karşılaşacak - Son Dakika
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Devler Ligi'nde Galatasaray Barcelona'yla, Fenerbahçe Aston Villa'yla karşılaşacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları 13 ve 14 Ekim'de yapılacak. Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk ederken Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba Aston Villa'nın konuğu olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

14 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeİngiltereFutbolSporSon Dakika

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