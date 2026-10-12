Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya\'daki saldırı İstanbul\'u vurdu! Taksiciler zor durumda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'daki Yandex veri merkezine düzenlediği İHA saldırısı İstanbul'daki taksicileri de vurdu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, Yandex Go kullanan taksicilerin 2-3 gündür ödemelerini alamadığını belirterek uygulamanın kullanılmaması çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'daki Yandex veri merkezine düzenlediği İHA saldırısının ardından sistemlerin devre dışı kalması, İstanbul'da Yandex Go kullanan taksicileri de etkiledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, uygulama üzerinden çalışan taksicilerin 2-3 gündür ödemelerini alamadığını açıkladı. Öte yandan taksilerde yeni nesil taksimetre sistemine geçiş için hazırlıklar başladı.

YANDEX'İN VERİ MERKEZİNDE FAALİYETLER DURDU

Ukrayna tarafından Rus teknoloji şirketi Yandex'in Vladimir bölgesinde bulunan veri merkezine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesisteki faaliyetlerin tamamen durduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, acil durum ekipleri ve teknik uzmanların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilere alternatif sistemlerini kullanmaları önerilirken teknik destek hizmetlerinde de kesintiler yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Rusya'daki veri merkezinde meydana gelen sorun, Türkiye'de Yandex Go uygulaması üzerinden hizmet veren taksicilere de yansıdı.

İSTANBUL'DA TAKSİCİLER 3 GÜNDÜR ÖDEME ALAMIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, Yandex Go kullanan taksicilerin yaşadığı ödeme sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Veri merkezindeki aksaklık nedeniyle sistem kayıtlarına erişilemediğini belirten Dalcı, taksicilerin 2-3 gündür kazançlarını tahsil edemediğini söyledi. Dalcı, "Ukrayna'nın, Rusya'da Yandex'in veri merkezine yaptığı saldırıyla birlikte taksiciler ödeme alamıyor. 2-3 gündür Yandex Go ile hizmet veren taksiciler ücretlerini tahsil etmekte zorlanıyor. Yandex'in veri merkezindeki sorun nedeniyle ödemeler yapılamıyor ve Yandex de ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Verilere erişilemediği için taksicilerin ciddi tepkisi var." ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLERE "YANDEX GO KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Yaşanan ödeme krizinin ardından Yandex Go uygulamasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Dalcı, taksicilere uygulamayı kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yandex Go'nun D2 turizm belgeli araçları taksi gibi gösterdiğini savunan Dalcı, bu uygulamayı desteklemediklerini belirtti.

TAKSİLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İstanbul'daki taksicilerin yaşadığı ödeme sorununun yanı sıra sektörde yeni bir teknolojik dönüşüm için de hazırlıklar sürüyor. Yeni vergi düzenlemesi kapsamında taksilerde Taksi Mali Cihazı (TMC) ile entegre çalışacak yeni nesil taksimetre sistemine geçilecek. Yeni sistemde Türkçe ve İngilizce sesli anons, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikler bulunacak. Taksimetreler, yolculuk başlangıcında açılış ücretini, yolculuk sonunda ise toplam tutarı sesli olarak bildirecek.

TAKSİCİLERE 16 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında zorunlu hale getirilen TMC cihazlarının 16 Kasım 2026 tarihine kadar taksilere takılması gerekiyor. Ancak uygulamaya geçiş için belirlenen sürenin yıl sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Yeni cihazların İstanbul Taksiciler Esnaf Odası aracılığıyla taksicilere sunulacağı belirtildi.

İTEO Başkanı İsmet Dalcı, yeni sistemin sektörde önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, "Sesli Türkçe ve İngilizce anons sistemi, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikleriyle taksimetremiz İstanbul taksiciliğinde önemli bir teknolojik dönüşümü ve kolaylığı başlatacak." dedi.

TAKSİLERDE ANLIK ÇEVİRİ DÖNEMİ

Yeni taksimetre sisteminin yanı sıra taksilere tabletlerin de yerleştirilmesi planlanıyor. Araçlara kurulacak tabletler sayesinde yolcular, İstanbul'daki tarihi mekanlar ve çevredeki restoranlar hakkında bilgi alabilecek. Özellikle yabancı turistlerin ulaşımını kolaylaştırması hedeflenen sistem, taksiciler ile turistler arasında eş zamanlı çeviri yapabilecek. Böylece farklı dilleri konuşan yolcular ile sürücüler arasındaki iletişim sorununun azaltılması amaçlanıyor.

İhlas Haber AjansıİstanbulUkraynaYandexGüncelRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Y T Y T:
    basit bir taksi sistemini zorlaştırdık da zorlaştırdık.... basit bir otobüse binme sistemini zorlaştırdık da zorlaştırdık.... basit bir müzeye girme sistemini zorlaştırdık da zorlaştırdık.... parayı ver bin/gir... dünyanın en kolay yöntemi.. TERK ETTİK BU YÖNTEMİ NEDENSE! herkesi sürekli takip edeceğiz diye... SAPIKLIKTIR BU! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor Çiftçiler dereye dökecek Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü Vücudunun yüzde 25’i yandı Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:47:45. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei