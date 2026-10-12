Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü sahasında oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekipte forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu.

SINGO BARCELONA MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona karşısında görev alamayacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Singo'nun kritik mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

5 FUTBOLCUYA UEFA ENGELİ

Galatasaray'da Singo dışında 5 futbolcu daha Barcelona karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Böylece sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşmasına biri sakatlık, beşi kadro statüsü nedeniyle olmak üzere toplam 6 futbolcusundan yoksun çıkacak.