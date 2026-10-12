Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok - Son Dakika
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Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun yanı sıra Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA kadrosunda bulunmadıkları için mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü sahasında oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekipte forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu.

SINGO BARCELONA MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona karşısında görev alamayacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Singo'nun kritik mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

5 FUTBOLCUYA UEFA ENGELİ

Galatasaray'da Singo dışında 5 futbolcu daha Barcelona karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.  Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Böylece sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşmasına biri sakatlık, beşi kadro statüsü nedeniyle olmak üzere toplam 6 futbolcusundan yoksun çıkacak.

UEFA Şampiyonlar LigiKazımcan KarataşGalatasarayEyüp AydınKaan AyhanBarcelonaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz cingöz Deniz cingöz:
    bu habermi yani uefa kadrosuna yazılmamış eksik diyor nasıl haberya 1 0 Yanıtla
  • özgün fırat ünal özgün fırat ünal:
    Her like alpere bir tokat. Ulan editörler biraz utanmanız olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok - Son Dakika
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