Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi - Son Dakika
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Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

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Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
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Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en iyi oyuncusu olduğuna ilişkin iddiasını yineledi. Kariyerinde 1000 gol barajına yaklaşan Portekizli yıldız, "920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta" ifadelerini kullandı. Emeklilik konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirten Ronaldo, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, CNN'e verdiği röportajda futbol tarihindeki yerine, 1000 gol hedefine ve emeklilik planlarına ilişkin konuştu. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyeri boyunca ortaya koyduğu performansın yeterince takdir edilmediğini savundu.

"TARİHİN EN İYİSİ BENİM, NOKTA"

Profesyonel kariyerinde 1337 maça çıktığı ve 980 gole ulaştığı belirtilen Ronaldo, 1000 gol hedefinin kendisini futbol tarihinin en iyisi olarak görmesinde belirleyici olmadığını söyledi.

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Portekizli futbolcu, "Her şey doğal şekilde gerçekleşmeli. 920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar kendi adına konuşuyor. 1000 gole ulaşırsam harika olur, bu bir hedef ama uzun vadeli düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR GOLLERİME DEĞER VERMİYOR"

İlerleyen yaşına rağmen gol atmaya devam eden Ronaldo, mevcut performansının yeterince takdir edilmediğini öne sürdü. Yıldız futbolcu, "İnsanlar içinde bulunduğum form durumuna ve gollerime değer vermiyor." diyerek bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

EMEKLİLİK KONUSUNDA KARARSIZ

Daha önce sezon sonunda futbolu bırakabileceğinin sinyalini veren Ronaldo, emeklilik konusunda henüz kesin bir karar almadığını belirtti. 41 yaşındaki oyuncu, "Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki motivasyonumu kaybetmiş şekilde uyanırım ve artık oynamak istemem. Gerçekten bilmiyorum." sözleriyle geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

JORGE JESUS İLE YAŞADIĞI GERİLİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Ronaldo, son milli takım kampından ayrılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıkla da gündeme gelmişti. Portekizli yıldız, Jesus'un kendisine verdiği sözü tutmadığını ve kamp sürecindeki gelişmeleri gerçeğe aykırı aktardığını iddia etmişti.

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Portekiz basınına gönderdiği 1740 kelimelik açıklamada Ronaldo, Norveç karşılaşmasında oynatılmaması nedeniyle Jesus'tan özür beklediğini belirtmişti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Portekiz Milli Takımı'nı bırakmayı planlamadığını ifade eden Ronaldo, ilerleyen dönemde bir veya daha fazla veda maçına çıkmayı umduğunu söylemişti.

2003 yılından bu yana Portekiz formasını giyen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde kaydettiği 146 golle erkekler milli takım futbolunun en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Cristiano RonaldoLionel MessiFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nurullah Akarslan Nurullah Akarslan:
    e ne var bunda doğru olanı söylemiş 0 0 Yanıtla
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