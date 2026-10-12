Geliyorlar! İşte Barcelona\'nın Galatasaray kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona, salı günü İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde maç kadrosunu duyurdu. Katalan ekibinin açıkladığı listede bazı yıldız futbolcuların bulunmaması dikkat çekti.

RAPHINHA KADRODA YOK

Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Raphinha, Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Raphinha'nın yanı sıra İsveçli Roony Bardghji ve Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen de sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilecek oyuncular arasında yer almadı.

FRENKIE DE JONG DA İSTANBUL'A GELMİYOR

Barcelona'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Frenkie de Jong da Galatasaray maçının kadrosunda bulunmuyor. Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hollandalı futbolcu, kısa süre önce takımla antrenmanlara başlamasına rağmen İstanbul kafilesine dahil edilmedi.

LAMINE YAMAL KADRODA

Barcelona'nın açıkladığı listede Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Joao Cancelo ve Gabriel Jesus gibi isimler yer aldı. Katalan ekibi, önemli eksiklerine rağmen Galatasaray karşısında sahaya geniş bir oyuncu grubuyla çıkmaya hazırlanıyor.

BARCELONA'NIN GALATASARAY MAÇI KADROSU

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.

Orta sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.

Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.