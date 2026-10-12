UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa maçını Ivan Kruzliak yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa maçını Ivan Kruzliak yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Bu atama, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın görev alacağını kesinleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Kaynak: İHA
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