Filistin bayrağına müdahale! Beşiktaş'ın İsrail ekibiyle oynayacağı maç öncesi olay çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların tribünde açtığı Filistin bayrağı sonrası Gürcü polisi devreye girdi. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşması öncesinde Batum'da gergin anlar yaşandı. Mücadele öncesinde Beşiktaş tribünlerinde Filistin bayrağı açılmasının ardından Gürcistan polisi devreye girdi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SERT MÜDAHALE
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maçın başlamasından önce Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde Filistin bayrağı açıldı. Bayrağı açan taraftara Gürcistan güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara sert müdahalesi kameralara anbean yansıdı.
TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ
Avrupa kupası mücadelesi öncesinde yaşanan bu müdahale stadyumdaki diğer taraftarların tepkisini çekti. Çok sayıda taraftar olay yerine geçiş yaparak emniyet güçleri tarafından darbe alan Beşiktaşlı taraftarları kurtardı.
STAT DIŞINDA DA OLAYLAR SÜRÜYOR
Öte yandan A Spor'un haberine göre; Beşiktaş taraftarına stat dışında da Gürcü polisleri tarafından müdahale sürüyor. Bazı taraftarlara şiddet uygulandığı, Beşiktaş yönetiminin durumu kontrol altına almak ve olayları sonlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
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