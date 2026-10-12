Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle kızının okula alınmadığını belirten bir anne, uygulamaya sert tepki gösterdi. Yaşananlara isyan eden anne, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Azerbaycan'da okul kıyafetlerine yönelik yapılan düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişlerinin engellendiği yönündeki haberler tartışmaları beraberinde getirdi.

Başörtüsü nedeniyle kızının okula alınmadığını belirten Azerbaycanlı bir anne, yaşananlara tepki gösterdi. Uygulamaya karşı çıkan anne, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" ifadelerini kullandı. Annenin sözleri, ülkede başörtülü öğrencilerin okullara girişine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

DAHA ÖNCE DE BİR ÖĞRENCİ İSYAN ETMİŞTİ

Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin görüntüler daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. Okula girişine izin verilmeyen öğrencilerden biri, okul kapısında bulunan yetkililere tepki göstermişti. Karşılaştığı uygulamaya sessiz kalmayan öğrenci, "Ayıp olsun size" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Öğrencinin yetkililere tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırmıştı.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKÇA YASAKLANMADI

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ali Asadov yönetiminde 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kurallarda değişikliğe gitmişti. Yeni düzenlemede başörtüsünün kullanılmasını doğrudan yasaklayan bir ifadeye yer verilmemişti. Ancak okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Söz konusu hüküm, başörtüsüne yönelik örtülü bir yasak olarak değerlendirilirken düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler gelmeye başlamıştı.

OKUL KAPILARINDA YAŞANANLAR TARTIŞMA YARATTI

Başörtüsüne ilişkin açık bir yasak bulunmamasına rağmen öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği yönündeki haberler, uygulamanın nasıl hayata geçirildiğine ilişkin tartışmaları artırdı.

Önce bir öğrencinin "Ayıp olsun size" sözleriyle yetkililere tepki göstermesi, ardından kızının okula alınmadığını belirten bir annenin açıklamaları, başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Annenin "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" sözleri ise yaşananlara yönelik tepkilerin son örneği oldu.

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntüBaşörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun sizeAzerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun size İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkasıİşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyorAzerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
AzerbaycanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kerem can kerem can:
    Kapalı kapılar ardında saklanması bilirler. Değil Aliyev kimden korkuyorsunuz yoksa size de mi CEVİK BİR musallat oldu 4 3 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Boyun egme Aliyev, bir oyun dönüyor 0 3
  • 5532409260apple 5532409260apple:
    aliyev istifa yazan arkadaş orada demokratik seçimler yok göstermelik seçimler var . aliyev zorla hep seçtirilen lider . işte hür seçimlerin önemi 4 1 Yanıtla
  • Süleyman Yüksel Süleyman Yüksel:
    Bize ne yaa Azerbaycan'ın kendi iç dinamikleri var isterlerse hristiyan olsunlar 2 2 Yanıtla
  • Alfakurt Alfakurt:
    Aliyev istifa 4 -1 Yanıtla
  • hg hg hg hg:
    bu olay başını yiyecek 3 -1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Rusya’daki saldırı İstanbul’u vurdu Taksiciler zor durumda Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:57
Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
13:48
Anthony Taylor için karar verildi İngiltere’nin de planı vardı
Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:01:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei