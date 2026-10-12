11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu - Son Dakika
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11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

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11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Otobüs sürücüsü M.A.'nın ifadesinde, "Yolcular kavşağı kaçırdığımızı söyleyince geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü, otobüs sahibi ve çekici şoförü adliyeye sevk edildi. Sürücü M.A.'nın jandarmadaki ifadesinde, yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yapmaya çalıştığı esnada kazanın meydana geldiğini belirttiği öğrenildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı katliam gibi kazaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Kazanın ardından hastanedeki tedavileri tamamlanarak gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Akhisar Adliyesine sevk edildi.

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ilk ifadelerine ulaşıldı:

  • Otobüs sürücüsü M.A.: İfadesinde, yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini söyledi. M.A.'nın otobüs sürücülüğünü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y.'den devraldığı tespit edildi.
  • Otobüs sahibi ve yedek şoför M.Y.: Kaza esnasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu aktaran M.Y., sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp öne doğru ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu dile getirdi.
  • Çekici sürücüsü H.K.: Kendi şeridinde seyir halindeyken tur otobüsünü aniden fark ettiğini, sola manevra yapacak imkanı bulamayarak otobüse çarptığını beyan etti.
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

13 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Feci kazada yaralanan 27 kişiden 13'ü hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kalan 13 yaralının hastanelerdeki tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki sorguları sürüyor.

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Kaynak: AA
3. SayfaAkhisarManisaGüncelSon Dakika

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