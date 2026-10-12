PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlama ve Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kritik bir gelişme yaşandı. PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi.

SÜREÇ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen süreç kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik kaynakları, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bölgesel barış ile kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

METİNA'DAKİ 4 STRATEJİK ALAN BOŞALTILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışma riski barındıran bölgelerdeki barınma alanlarının tasfiyesine yönelik sürdürülen temas ve çalışmalar kapsamında somut bir adım atıldı. PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen boşalttığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, bu gelişmenin sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MALZEMELERİ ATEŞE VERDİLER

Söz konusu gelişmenin ardından örgüt mensuplarının barınma alanlarını terk ettiği anlara ilişkin ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, teröristlerin barınaklarda bulunan malzemeleri yüksek bir tepeden aşağı doğru yuvarladıkları ve belirli bir alanda toplayarak ateşe verdikten sonra bölgeden ayrıldıkları görüldü.