PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri - Son Dakika
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PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

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Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. O anlara ilişkin görüntüler de servis edildi.

Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlama ve Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kritik bir gelişme yaşandı. PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi.

SÜREÇ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR 

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen süreç kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik kaynakları, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bölgesel barış ile kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

METİNA'DAKİ 4 STRATEJİK ALAN BOŞALTILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışma riski barındıran bölgelerdeki barınma alanlarının tasfiyesine yönelik sürdürülen temas ve çalışmalar kapsamında somut bir adım atıldı. PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen boşalttığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, bu gelişmenin sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

MALZEMELERİ ATEŞE VERDİLER 

Söz konusu gelişmenin ardından örgüt mensuplarının barınma alanlarını terk ettiği anlara ilişkin ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, teröristlerin barınaklarda bulunan malzemeleri yüksek bir tepeden aşağı doğru yuvarladıkları ve belirli bir alanda toplayarak ateşe verdikten sonra bölgeden ayrıldıkları görüldü.

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttıPKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
TürkiyeGüncelIrakKckPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ilker Akil ilker Akil:
    Yersen. BOP tıkır tıkır işliyor. Hedef büyük İsrail. Adım adım geliyorlar. 10 4 Yanıtla
    Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    İsrail şapa oturdu bikere. Suriyede ypg bitti, iran pjaka göz açtırmıyor, Türkiyede bahçelinin manevrası ile pkk sikah bırakınca ıraktan pkk kampları beklenecek yer bulamadı. Dolayısı ile israilin en büyük kozu elinden gitti. 3 4
    Seko Seko Seko Seko:
    Benim düşüncem tekrar bir oluşum kuracaklar Şuan apoya bagliliklarini bitiriyorlar yeni bir oluşum yapar bunlar ilerde 3 0
  • Namık Kerem VEFALI Namık Kerem VEFALI:
    Yersen 8 1 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Yemekten baska elimizden bir sey gelmiyor:))) 0 0
  • Zübeyir Kıvrak Zübeyir Kıvrak:
    YABANİ HAYVAN BARINAKLARI BOŞALIYOR... 5 2 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Bunları yazdığını erdoğan görmesin erdoğan ile bahçelinin kardeşlerine nasıl hayvan dersin. 2 3
    Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Şimdi bunlar iatanbul nişantaşına kadar gelirler. Evcilleşeler bari. 4 0
  • McA ! McA !:
    ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz noooldu yaalancılar 3 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    akkabı numarasını bilmem ama senin bu her şeyi biliyormuş gibi yapıp bomboş konuşma numaran master seviyesine ulaşmış:) 0 0
  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Şükürler olsun ki, terörizme karşı 50 yıllık mücadelemizin meyvelerini şimdi topluyoruz. Bazıları "Bob"un bundan kâr sağladığını iddia ederek kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Eğer Bob gerçekten kâr sağlamış olsaydı, Erdoğan Suriye'de terörist bir devletin kurulmasını engellemezdi; aksine, ona yardım ederdi. Hem Suriye'de hem de Türkiye'de silahlı örgütlerin belini kırarak, onları müzakere masasında dağılmaya zorladık. Bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın, ister anlayın ister anlamayın.… 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri - Son Dakika
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