Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Florida'nın Punta Gorda kentinde yaşayan 38 yaşındaki sigorta çalışanı Malia Nummerdor, aile köpeğine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hakkındaki suçlamaların ardından kefaletle serbest bırakılan Nummerdor'un, şu sıralar arkadaşlarının evlerinde kaldığı belirtildi. Yaklaşık 70 bin sterlin değerindeki evine yalnızca akşam saatlerinde dönmesine izin verilen kadının, burada yemek yiyebildiği ve evcil hayvanlarıyla vakit geçirebildiği aktarıldı. Nummerdor'un kendi evinde neden geceyi geçiremediğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

EŞİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, 11 Eylül'de Nummerdor'un ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor'un sosyal medya üzerinden yaptığı suçlamalarla gündeme geldi. Erik Nummerdor, evdeki bozuk para kavanozundan kaybolan paraları tespit etmek amacıyla yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamerasının, eşini Rancher isimli aile köpeğiyle uygunsuz durumda kaydettiğini ileri sürdü.

Mahkeme kayıtlarında Ranger olarak da geçen köpekle ilgili görüntüleri inceleyen dedektif, kadının belden aşağısının çıplak olduğunu ve köpekle cinsel aktiviteyi düşündüren bir pozisyonda bulunduğunu rapor etti. Dedektif ayrıca kameranın görünür bir noktada bulunduğunu, kırmızı ışığının yanıp söndüğünü ve evde yaşayanların kameradan haberdar olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Malia Nummerdor, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu doğrulamasına rağmen hakkındaki suçlamaları reddetti. Kadın, görüntülerin eşi tarafından izinsiz şekilde yayımlandığını savundu. Soruşturma belgelerinde ise Nummerdor'un kamera kayıtlarında görülenlere ilişkin tutarlı bir açıklama yapamadığı ifade edildi. Bazı haberlerde kadının, köpeği yalnızca sevdiğini öne sürdüğü belirtildi. Söz konusu görüntülerin 2025 yılının sonlarına ait olduğu aktarıldı.

GÖZALTI FOTOĞRAFI DA TARTIŞMA YARATTI

Nummerdor'un gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafında gülümsemesi de dikkat çekti. Charlotte County Şerifi Bill Prumell, olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek meslek hayatında nadiren söyleyecek söz bulamadığını, bu olayın da onlardan biri olduğunu ifade etti. Prumell, kadının gözaltı fotoğrafında gülümsemesine de tepki gösterdi.

İKİ OĞLUYLA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Hakkındaki soruşturma devam eden Nummerdor'un iki oğluyla görüşmesinin yasaklandığı bildirildi. Telefonuna polis tarafından el konulan kadın, yaşananların mesleki hayatını da olumsuz etkilediğini savundu.

Öte yandan Nummerdor'a destek olmak amacıyla GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kadına destek verirken bazıları ise suçlamalara tepki gösterdi. Nummerdor'un tehdit içerikli mektuplar aldığı da öne sürüldü.

ESKİ EŞİNDEN BAĞIŞ KAMPANYASINA TEPKİ

Kadının ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor, başlatılan bağış kampanyasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Erik Nummerdor, evin sahibi olan bir kişinin nasıl evsiz kaldığını ve daha önce çalışmadığını iddia ettiği eşinin işini nasıl kaybettiğini sorguladı.

Taraflara yakın bir kaynak ise olayın çekişmeli bir boşanma sürecinden mi yoksa ciddi bir suçtan mı kaynaklandığının henüz netleşmediğini belirtti. Malia Nummerdor'un 19 Ekim'de mahkemeye çıkması bekleniyor. Hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.