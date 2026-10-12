Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde aile köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Malia Nummerdor, kefaletle serbest bırakıldı. İki oğluyla görüşmesine izin verilmediği belirtilen kadının, akşamları evine dönerek yemek yemesine ve evcil hayvanlarıyla vakit geçirmesine izin verilmesi dikkat çekti.

Florida'nın Punta Gorda kentinde yaşayan 38 yaşındaki sigorta çalışanı Malia Nummerdor, aile köpeğine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hakkındaki suçlamaların ardından kefaletle serbest bırakılan Nummerdor'un, şu sıralar arkadaşlarının evlerinde kaldığı belirtildi. Yaklaşık 70 bin sterlin değerindeki evine yalnızca akşam saatlerinde dönmesine izin verilen kadının, burada yemek yiyebildiği ve evcil hayvanlarıyla vakit geçirebildiği aktarıldı. Nummerdor'un kendi evinde neden geceyi geçiremediğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

EŞİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, 11 Eylül'de Nummerdor'un ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor'un sosyal medya üzerinden yaptığı suçlamalarla gündeme geldi. Erik Nummerdor, evdeki bozuk para kavanozundan kaybolan paraları tespit etmek amacıyla yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamerasının, eşini Rancher isimli aile köpeğiyle uygunsuz durumda kaydettiğini ileri sürdü.

Mahkeme kayıtlarında Ranger olarak da geçen köpekle ilgili görüntüleri inceleyen dedektif, kadının belden aşağısının çıplak olduğunu ve köpekle cinsel aktiviteyi düşündüren bir pozisyonda bulunduğunu rapor etti. Dedektif ayrıca kameranın görünür bir noktada bulunduğunu, kırmızı ışığının yanıp söndüğünü ve evde yaşayanların kameradan haberdar olduğunu belirtti.

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Malia Nummerdor, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu doğrulamasına rağmen hakkındaki suçlamaları reddetti. Kadın, görüntülerin eşi tarafından izinsiz şekilde yayımlandığını savundu. Soruşturma belgelerinde ise Nummerdor'un kamera kayıtlarında görülenlere ilişkin tutarlı bir açıklama yapamadığı ifade edildi. Bazı haberlerde kadının, köpeği yalnızca sevdiğini öne sürdüğü belirtildi. Söz konusu görüntülerin 2025 yılının sonlarına ait olduğu aktarıldı.

GÖZALTI FOTOĞRAFI DA TARTIŞMA YARATTI

Nummerdor'un gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafında gülümsemesi de dikkat çekti. Charlotte County Şerifi Bill Prumell, olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek meslek hayatında nadiren söyleyecek söz bulamadığını, bu olayın da onlardan biri olduğunu ifade etti. Prumell, kadının gözaltı fotoğrafında gülümsemesine de tepki gösterdi.

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

İKİ OĞLUYLA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Hakkındaki soruşturma devam eden Nummerdor'un iki oğluyla görüşmesinin yasaklandığı bildirildi. Telefonuna polis tarafından el konulan kadın, yaşananların mesleki hayatını da olumsuz etkilediğini savundu.

Öte yandan Nummerdor'a destek olmak amacıyla GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kadına destek verirken bazıları ise suçlamalara tepki gösterdi. Nummerdor'un tehdit içerikli mektuplar aldığı da öne sürüldü.

ESKİ EŞİNDEN BAĞIŞ KAMPANYASINA TEPKİ

Kadının ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor, başlatılan bağış kampanyasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Erik Nummerdor, evin sahibi olan bir kişinin nasıl evsiz kaldığını ve daha önce çalışmadığını iddia ettiği eşinin işini nasıl kaybettiğini sorguladı.

Taraflara yakın bir kaynak ise olayın çekişmeli bir boşanma sürecinden mi yoksa ciddi bir suçtan mı kaynaklandığının henüz netleşmediğini belirtti. Malia Nummerdor'un 19 Ekim'de mahkemeye çıkması bekleniyor. Hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.

Amerika Birleşik DevletleriYemek TarifiFloridaYargıDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    BU HABERIN NERESI BIZI ILGILENDIRIYOR? DOGUDA ESSEK ILE ILGILI........BAGLANTIMI KURULMAK ISTENIYOR? AMAC NE? BU HABER BIZE NE VERDI? birhaftadir yayinlaniyor, amac nedir? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:57
Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:03:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei