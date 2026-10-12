Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış - Son Dakika
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Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

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Antalya'da birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf ederek Konya'da polise teslim olan 27 yaşındaki Talha Torbalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadının üzerine kaynar su döktüğünü, ardından boğduğunu söyleyen şüphelinin, cinayetten sonra Yıldırım'ın banka hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardığı öğrenildi. Torbalı, adliyeye sevk edildi.

Kepez'de birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı (49) boğduktan sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan Talha Torbalı (27), Antalya'ya getirildi. İfadesinde; kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadının üzerine kaynar su döktükten sonra boğduğunu söyleyen Torbalı, anan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı itiraf etti.

KONYA'DA TESLİM OLDU

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya'ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı'nın, Canan Yıldırım'ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

POLİSLER ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Yıldırım'ın cenazesi bugün abisi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Genç kadının ağabeyinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aksu'nun Karaöz Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi. Talha Torbalı ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış
Kaynak: DHA
3. SayfaAntalyaGüncelBankaKonyaKepezSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 72kcmsbyst 72kcmsbyst:
    Türkiye nereye gidiyor ? 3 0 Yanıtla
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