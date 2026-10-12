Mersin Silifke\'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Yolların göle döndüğü ilçede çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kalırken, Silifke Devlet Hastanesi yolu ulaşım aksaması nedeniyle kapandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde aniden bastıran ve etkisini artıran aşırı yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken sel suları ulaşımı durma noktasına getirdi.

HASTANE YOLUNDA ULAŞIM DURDU

Aşırı yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Silifke Devlet Hastanesi yolu oldu. Yolun tamamen suyla dolması üzerine araç geçişleri zorlaştı. Özellikle binek ve küçük araçlar ilerlemekte güçlük çekerek durmak zorunda kalırken, büyük araçlar su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE ÇIKARILDI

Seyir halindeyken aniden yuksek su seviyesiyle karşılaşan pek çok sürücü araçlarında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücülerin yardım çağrısı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Su içerisinde kalan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kurtarıldı.

Trafik polisleri sel bölgesinde güvenlik önlemleri alarak sürücüleri suyla kaplanan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları sürüyor.