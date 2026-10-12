Mersin Silifke'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Silifke'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke\'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış sele dönüştü. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı ve Silifke Devlet Hastanesi yolu ulaşıma kapandı; mahsur araçlar çekicilerle çıkarıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Yolların göle döndüğü ilçede çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kalırken, Silifke Devlet Hastanesi yolu ulaşım aksaması nedeniyle kapandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde aniden bastıran ve etkisini artıran aşırı yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken sel suları ulaşımı durma noktasına getirdi.

HASTANE YOLUNDA ULAŞIM DURDU

Aşırı yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Silifke Devlet Hastanesi yolu oldu. Yolun tamamen suyla dolması üzerine araç geçişleri zorlaştı. Özellikle binek ve küçük araçlar ilerlemekte güçlük çekerek durmak zorunda kalırken, büyük araçlar su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE ÇIKARILDI

Seyir halindeyken aniden yuksek su seviyesiyle karşılaşan pek çok sürücü araçlarında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücülerin yardım çağrısı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Su içerisinde kalan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kurtarıldı.

Trafik polisleri sel bölgesinde güvenlik önlemleri alarak sürücüleri suyla kaplanan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiHava DurumuAcil Durum3. SayfaHastaneSilifkeMersinGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 14:47:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Silifke'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei