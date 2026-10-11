Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi - Son Dakika
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Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

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Nihat Kahveci\'den A Milli Takım\'a sürpriz hoca önerisi
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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak Fatih Tekke'nin gelmesi gerektiğini savundu. Kahveci, "Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar'' yorumunda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni teknik direktör arayışları kapsamında Arda Turan başta olmak üzere birçok isim tartışılırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den sürpriz bir öneri geldi.

''BENİM ŞAHSİ GÖRÜŞÜM FATİH TEKKE OLMALI''

Kontraspor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, gündemdeki adayları tek tek eleyerek A Milli Takım'ın başına Fatih Tekke'nin getirilmesi gerektiğini savundu. Fatih Tekke'nin iletişim gücüne ve adaletli yapısına vurgu yapan Kahveci, "Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar. Mağlup olunduğunda da 'Şunu yapmak istedik, yapamadık' diyerek doğrudan futbolu konuşur. Elinden geldiğince adaletli olmaya çalışır. Ayrıca milli takımın başına yeni bir yüz olarak gelmesini isterim." dedi. 

GÜNDEMDEKİ DİĞER ADAYLARI ELEDİ

Milli takım için ismi geçen diğer teknik direktörleri de değerlendiren Kahveci, ''Arda Turan ve Okan Buruk kulüplerinde görevlerine devam ediyor, olmazlar.'' yorumunda bulundu. 

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SON DAKİKA: Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi - Son Dakika
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