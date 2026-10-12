Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı - Son Dakika
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Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı

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Bir büyükşehir daha AK Parti\'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
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Siyasette Cemil Tugay transferinin ardından gözler yeni geçiş iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" sözleriyle işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarına ulaşılamaması kulisleri hareketlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından siyasette gözler yeni transfer iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılması, Ankara kulislerinde yeni parti değişikliklerinin habercisi olarak değerlendirildi. Süreçle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" ifadeleri kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR 

Ankara ve yerel yönetim kulislerinde geçiş yapacak yeni ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde resmi katılımın gerçekleşebileceği belirtilen Özdemir'in telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Daha önce AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının da geçiş süreci öncesinde iletişimlerini kesip açıklama yapmama yolunu tercih etmesi, aynı senaryonun tekrarlandığı şeklinde yorumlandı.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Özdemir'in pehlivanlara desteği gündem olmuştu.

BÖCEK'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle oy çokluğuyla başkanvekilliği görevine getirilmişti. Özdemir'in olası parti değişikliği kararına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Murat OKUYAN Murat OKUYAN:
    Hesap proje ne bilmiyorum ilk seçimde zaten kaybedilecek yerler. Adam satınalma ve transfer akp yi yıpratmak aslında, güçlendiklerini zannediyorlar. Akp devrilmez deprem gibi çökecek gibi. Uyduruk yalan anketler hiç biri gerçeği yansıtmıyor. 23 2 Yanıtla
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Sizn gibi samancı kitle olduğu sürece e kolar özgürler hiç bitmez, görecez bakalım ne olacak 2 11
    Samur Birsen Samur Birsen:
    Seçimde görmüştünüz ne olduğunu şimdi bu devşirme korku salma hareketleri sadece bir kişiyi diz çöktürür seçimde halkın iradesini yeniden görürsünüz.Sadece vakit kaybı oldu. 2 3
  • Duygu 1987 Duygu 1987:
    Bakalim bu şahsın çıkarı ne olacak 12 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Telefonu kapatmakta moda oldu:)ne komikler ama 12 0 Yanıtla
  • m.yener arıkan m.yener arıkan:
    Şu anda AK parti'yi pazardan döküntü meyve sebze toplayan insanlarımıza benzetiyorum ne kadar çürük elma varsa hepsini alıyor. Muhalefete de tavsiyem bundan sonraki belediye başkan adaylarını daha dikkatli seçmeleri olacaktır partiye para yatıran değil partinin ve milletin adını yükseltecek adaylar üzerinde çalışmalarına öneririm 6 2 Yanıtla
    A. Ak A. Ak:
    çürük meyve dediğin hırsızlık yapıp rüşvet alıp görevini kötüye kullanan senin eski belediye başkanın.şimdi kuruyan dalda yeni Güller açıyor artık.zorunuza gitmesin samacılar 0 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Belediyelerin kapatılması gerekir gereksiz 5 0 Yanıtla
    koru hayat koru hayat:
    iyide böyle zorla el koyarak alıyon ama seçimlerde yine kaybedecen ne diye masraf ediyon ki boşuna 3 1
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