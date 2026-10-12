Bir büyükşehir daha AK Parti\'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı

Murat OKUYAN:

Hesap proje ne bilmiyorum ilk seçimde zaten kaybedilecek yerler. Adam satınalma ve transfer akp yi yıpratmak aslında, güçlendiklerini zannediyorlar. Akp devrilmez deprem gibi çökecek gibi. Uyduruk yalan anketler hiç biri gerçeği yansıtmıyor.

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hasan baba dikkat: Sizn gibi samancı kitle olduğu sürece e kolar özgürler hiç bitmez, görecez bakalım ne olacak 2 11