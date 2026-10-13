Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var

Burak üstün:

hala akp diyenler var ya ülkeyi bu hale getiren kim zaten

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128547Ab&: Yeni parti giderken Eko gibi CHP nin 5 milyonunu hiç etmiş ya arkadaş;) 7 8

nsgywyy8ry: başka parti mi var? 4 10

Anazarbus : DIŞŞŞ GÜÇLEEER 6 3

doğrucu davut: 100 küsur yıllık cumhuriyet tarihinde maddi ve manevi alanda ak partiden daha iyi hangi parti var kardeş? gerçekten soruyorum. milletin diniyle inancı uğraşmaktan başka chp ne yapmış? kürtlere hayatı zehretmişler. türkçe bilmiyor diye insan öldürmüş tek parti zihniyeti. bugün bu ülkedeki tüm büyük yatırımların altında sağ iktidarların imzası var. bogaz köprülerinden tut, havaalanlarına, üniversitelere, hızlı trene vs vs. savunma sanayindeki atılımı söylemiyorum zaten. ampulü bile 1945 te üretenler şimdi ak partiye laf ediyor utanmadan.10 yılda 10 km demir yolu yapmakla övünenler ak partinin 100 kat fazla yaptığı hizmeti görmezden geliyor. insanların din ve kültürel özgrlüğünü yok etmekten başka ak partiden öncekiler gerçekten ne yaptı? 3 1

Ali Arslan: Yoruma bakın ! başka partimi var diyor,işte bizim en büyük sorunumuz bu,CAHİLLİK ! 0 2

Benim Kkk: Akp 25 yikdir hicbir sorunu cozememis hala akp yi hic denenmenisbir partinin onunde mi tutuyor millet coj garip 25 yil yetki cerip hicbir sorunu cozmewywn bid parti ye destek eksinin altina dusmasi gerekirdi tabi ulkenin baisnda tarikat cemaat denen pislik yuvalari musalalt okunca donci paetilerden de para ve destek gorunce surkeli abineljl yapiyorlar olan budur 0 2