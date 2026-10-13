Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var - Son Dakika
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Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var

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Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
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ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 anketine göre vatandaşların %34,8'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor. Partiler arasında %23,0 ile AK Parti ilk sırada yer alırken, Yeni Parti %16,6 ile ikinci oldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Ekim 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçları yayımlandı. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaşların yüzde 34,8'i "Hiçbiri" yanıtını vererek ilk sıraya yerleşti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye genelinde 28 ilde, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2026 anketinin sonuçlarını açıkladı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada seçmenlerin siyasi partilere olan güveni ölçüldü.

"HİÇBİRİ" YANITI AK PARTİ VE YENİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Ankette katılımcılara yöneltilen "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen yanıtlarda, hiçbir siyasi partinin sorunları çözemeyeceğine inananların oranı yüzde 34,8 ile birinci sırada yer aldı. Partiler bazında bakıldığında ise iktidardaki AK Parti yüzde 23,0 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti yüzde 16,6 ile ikinci sırada yer aldı.

PARTİLERİN ORANLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin partilere verdikleri yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 

  • Hiçbiri: %34,8 
  • AK Parti: %23,0 
  • Yeni Parti: %16,6 
  • İYİ Parti: %3,8 
  • DEM Parti: %2,5
  • MHP: %2,2
  • CHP: %1,6
  • Zafer Partisi: %1,1
  • Anahtar Parti: %1,0
  • Yeniden Refah Partisi: %1,0
  • Diğer: %5,5
  • Fikrim Yok/ Cevap Yok: %6,9

İşte yapılan anketin grafiği;

Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Cumhuriyet Halk PartisiYeni PartiAK PartiPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Burak üstün Burak üstün:
    hala akp diyenler var ya ülkeyi bu hale getiren kim zaten 17 15 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Yeni parti giderken Eko gibi CHP nin 5 milyonunu hiç etmiş ya arkadaş;) 7 8
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    başka parti mi var? 4 10
    Anazarbus Anazarbus :
    DIŞŞŞ GÜÇLEEER 6 3
    doğrucu davut doğrucu davut:
    100 küsur yıllık cumhuriyet tarihinde maddi ve manevi alanda ak partiden daha iyi hangi parti var kardeş? gerçekten soruyorum. milletin diniyle inancı uğraşmaktan başka chp ne yapmış? kürtlere hayatı zehretmişler. türkçe bilmiyor diye insan öldürmüş tek parti zihniyeti. bugün bu ülkedeki tüm büyük yatırımların altında sağ iktidarların imzası var. bogaz köprülerinden tut, havaalanlarına, üniversitelere, hızlı trene vs vs. savunma sanayindeki atılımı söylemiyorum zaten. ampulü bile 1945 te üretenler şimdi ak partiye laf ediyor utanmadan.10 yılda 10 km demir yolu yapmakla övünenler ak partinin 100 kat fazla yaptığı hizmeti görmezden geliyor. insanların din ve kültürel özgrlüğünü yok etmekten başka ak partiden öncekiler gerçekten ne yaptı? 3 1
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Yoruma bakın ! başka partimi var diyor,işte bizim en büyük sorunumuz bu,CAHİLLİK ! 0 2
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Akp 25 yikdir hicbir sorunu cozememis hala akp yi hic denenmenisbir partinin onunde mi tutuyor millet coj garip 25 yil yetki cerip hicbir sorunu cozmewywn bid parti ye destek eksinin altina dusmasi gerekirdi tabi ulkenin baisnda tarikat cemaat denen pislik yuvalari musalalt okunca donci paetilerden de para ve destek gorunce surkeli abineljl yapiyorlar olan budur 0 2
    koru hayat koru hayat:
    akp den önce ülkenin halini bir araştırda ondan sonra bu yorumu yap bence 0 0
  • Olcayto Hakan Olcayto Hakan:
    25 yıldır ülkenin sorunlarını çözememiş,ekonomiyi batırmış,halkını fakirleştirmiş bir partinin, bu anketlere göre hala % 23 lük bir kesimi sorunlarını çözeceğine inanıyorsa, demek ki mutlu bir azınlığımız buradan nemalanmaya devam diyor. 12 6 Yanıtla
    osman orenlioğlu osman orenlioğlu:
    Halk fakir mi 1 1
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    bizde İnandık bu ankette 8 4 Yanıtla
  • koru hayat koru hayat:
    canı sıkılan anket yapıyo 11 0 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    Hepside hirsiz 2 4 Yanıtla
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