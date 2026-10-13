Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba - Son Dakika
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Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba

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Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
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Çin 2. Ligi'nde Shanxi Union ile Foshan Nanshi arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Sahada aynı anda iki top bulunurken ikisi de kaleye girdi. Hakemin golü iptal etmesi ve itiraz eden futbolcuya kart göstermesi dikkat çekti.

Çin 2. Ligi'nde Shanxi Union'ın Foshan Nanshi'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan sıra dışı pozisyon, maçın önüne geçti. Mücadelede aynı anda iki topla oynanması ve her iki topun da filelerle buluşması şaşkınlık yarattı.

SAHADA AYNI ANDA İKİ TOPLA OYNANDI

Ligin 26. haftasında Xi'an kentinde oynanan karşılaşmada, topun taç çizgisini geçmesinin ardından sahaya ikinci bir top dahil edildi. Ancak oyuncular, sahada iki top bulunmasına rağmen mücadeleyi sürdürdü. Yaşanan karışıklık sırasında iki farklı top da Foshan Nanshi kalesine doğru gönderildi. Kaleci Xiaotian Shi, aynı pozisyonda iki topun birden ağlarla buluşmasına engel olamadı.

İKİ TOP DA KALEYE GİRDİ

Konuk takımın futbolcusu Mame Mor Ndiaye, sahadaki karışıklığı fark ederek toplardan birini diğerinin bulunduğu bölgeye yönlendirdi. Ndiaye'nin bu hareketiyle hakemin ve diğer futbolcuların dikkatini sahadaki iki topa çekmeye çalıştığı belirtildi. Pozisyonun devamında iki topun da kaleye girmesiyle saha içerisinde itirazlar yaşandı.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİ, BİR DE KART GÖSTERDİ

Karşılaşmanın hakemi Xu Yan, pozisyonun ardından golü geçerli saymadı. Hakem ayrıca sahada iki top bulunduğunu göstermeye çalışan Mame Mor Ndiaye'ye, kullandığı yöntemi kural ihlali olarak değerlendirerek kart gösterdi.

MAÇ 5-1 SONA ERDİ

Yaşanan sıra dışı pozisyona rağmen karşılaşma devam etti. Ev sahibi Shanxi Union, Foshan Nanshi karşısında sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çin Halk CumhuriyetiShanxiFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bizim Bizim:
    Ne biçim başlık zamanında uğur boral BJK ta iken taç atışında ikinci topu top toplayan çocuk içeri attı ve Uğur kırmızı kartı yedi demekki siz o zaman dünya da d3ğilmiydiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba - Son Dakika
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