Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, müzik kariyerinin yanı sıra sahne performansları ve iddialı kostümleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Siyah dantelli kostümüyle sahneye çıkan ünlü yıldız, kıyafet tercihlerine yönelik eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

Sahne kostümleri nedeniyle "Neden hep çıplak?" şeklinde eleştirilen Lopez, kendine olan güvenini ortaya koyan açıklamasıyla dikkat çekti.

"SİZ DE ÇIPLAK GEZERDİNİZ"

Kıyafet tercihlerini eleştirenlere seslenen dünyaca ünlü şarkıcı, "Sizin de böyle bir kalçanız olsaydı siz de çıplak gezerdiniz" ifadelerini kullandı.