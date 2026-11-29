Arnavutluk'ta aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar, ülkenin bağımsızlık yıl dönümünde şiddetli çatışmalara dönüştü. Başkent Tiran'da sokaklara dökülen binlerce kişi Başbakan Edi Rama'nın istifasını isterken göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Hükümet binalarına taş ve molotofkokteyli atılan olaylarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre en az 30 kişi yaralandı.

BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARI PROTESTOLARA DÖNÜŞTÜ

Arnavutluk'un bağımsızlığının 114. yıl dönümü olan 28 Kasım'da başkent Tiran, hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen binlerce kişi, Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etmek için İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Arnavutluk bayrakları taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlarla yürüyüşe geçti. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen protestolar, bazı grupların güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesi üzerine şiddetlendi.

GÖSTERİCİLER HÜKÜMET BİNALARINA SALDIRDI

Yürüyüş sırasında yüzlerini maskelerle kapatan bazı göstericiler, hükümet binalarının camlarını taş ve sopalarla kırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarının da hedef alındığı olaylarda polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli fırlatıldı.

Bazı protestocuların Başbakan Edi Rama'nın ofisine ulaşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahalenin ardından protestocular ara sokaklara dağılırken başkentin farklı noktalarında çatışmalar yaşandı.

YARALILAR ARASINDA POLİSLER VE GAZETECİLER DE VAR

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, gösteriler sırasında en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında polis memurları ve görevlerini yapan gazetecilerin de bulunduğu bildirildi.

Bazı yerel haberlerde yaralı sayısının 35'e yükseldiği aktarıldı. Ancak bu sayı, Sağlık Bakanlığının ilk açıklamasından farklılık gösteriyor.

Başkentteki olayların ardından güvenlik önlemleri artırılırken polis ekipleri Tiran'a giriş ve çıkışların yapıldığı ana yollarda araç kontrolleri gerçekleştirdi.

YARALI SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığının daha sonra paylaşılan güncel verilerine göre, protestolar sırasında hastanelere başvuranların sayısı 47'ye yükseldi.

Yaralananlar arasında 20 polis memuru, 15 gösterici, 6 gazeteci, 4 çevrede bulunan vatandaş, bir güvenlik görevlisi ve bir milletvekilinin bulunduğu açıklandı.

Yaralılardan 5'inin hastanedeki tedavisi sürerken 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

PROTESTOLARIN ARKASINDA TRUMP'IN DAMADININ PROJESİ DE VAR

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestoların başlangıcında, ülkenin güney kıyılarında planlanan lüks turizm projesi bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından kurulan yatırım şirketiyle bağlantılı projeye yönelik tepkiler, mayıs ayında gösterilere dönüştü.

Zamanla "Flamingo Hareketi" adıyla anılmaya başlanan protestolara eylül ayında öğrenciler de katıldı. Eğitim koşulları, hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına yönelik tepkiler, hareketin ülke geneline yayılmasında etkili oldu.

Başlangıçta belirli ekonomik ve toplumsal sorunlara odaklanan göstericilerin talepleri, ilerleyen aylarda Başbakan Rama'nın istifasını ve siyasi sistemde değişiklik yapılmasını da kapsayacak şekilde genişledi.

"ARTIK YETER, BÜTÜN SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Gösterilere katılan öğrenciler, ülkedeki ekonomik koşulların ve eğitim sisteminin değişmesini talep etti.

Protestocu öğrencilerden Juna Vasili, yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirterek yalnızca hükümetin değil, mevcut siyasi sistemin de değişmesini istediklerini söyledi.

İngiltere'den protestoya katılmak için Tiran'a gelen 33 yaşındaki Arian Lleshi ise ülkedeki siyasi partilerin halkı temsil etmediğini savunarak yeni bir siyasi kuşağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gösterilere katılan emekli Suzana Gjeta da düşük emekli maaşlarına ve yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Rama hükümetinin görevden ayrılmasını istedi.

GÖSTERİLERİN MERKEZİNDE RAMA'NIN İSTİFASI VAR

Arnavutluk'ta aylardır devam eden gösterilerin son halkasında talepler doğrudan Başbakan Edi Rama'ya yöneldi.

Bağımsızlık yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı protestoların çatışmalara dönüşmesi, ülkedeki siyasi ve toplumsal gerilimi bir kez daha ortaya koydu.

Göstericiler Başbakan Rama'nın istifasında ısrar ederken hükümet karşıtı protestoların nasıl devam edeceği ve yönetimin taleplere nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.