Samsun'da 6 ay önce evlenen bir genç, kardeşine eve gelmesi için mesaj atıp evinin balkonunda kendini vurdu.

KARDEŞİNE EVE GELMESİ İÇİN MESAJ ATTI

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşine eve gelmesi için cep telefonundan mesaj atan U.Y (26), ikametinin balkonunda sandalyede oturduğu sırada tabancayla kendini vurdu.

Eve giden kardeşi U.Y'yi balkonda sandalyede hareketsiz olarak görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan incelemede U.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. U.Y.'nin 6 ay önce evlendiği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

U.Y'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gencin cenazesi Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.