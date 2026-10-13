Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti - Son Dakika
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Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

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Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Ekim tarihli güncel taklit ve tağşiş listesini yayımladı. Denetimlerde zeytinyağında tohum yağı, sucuk ve lahmacunda sakatat ile kanatlı eti, baklavada ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edilen markalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetim sonuçlarını içeren gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. 12 Ekim 2026 tarihli yeni listede; zeytinyağında tohum yağı, sucuk ve kıymada kanatlı eti ile sakatat, baklavada gıda boyası ve ay çekirdeği tespiti dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İşletmeleri tek tek denetleyen ekipler, laboratuvar incelemeleri sonucunda mevzuata aykırı ve uygunsuz bulunan ürün ile markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık, tespit edilen hileleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı liste halinde internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

HANGİ ÜRÜNLERDE HANGİ HİLELER YAPILDI?

12 Ekim 2026 tarihinde güncellenen son listeye göre peynir, kaşar, yoğurt, tereyağı, ayran, sirke, baklava, sucuk, pide harcı, köfte, lahmacun, zeytinyağı, baharat ve bal gibi temel gıda maddelerinde ciddi uygunsuzluklar belirlendi.

Resmi denetim sonuçlarına göre öne çıkan bazı tespitler şu şekilde sıralandı:

  • Zeytinyağı ve bitkisel yağlar: "Naturel Sızma Zeytinyağı" etiketiyle satılan ürünlerde tohum yağları karıştırıldığı ve daha düşük kaliteli zeytinyağlarının eklendiği tespit edildi.
  • Et ve sucuk ürünleri: Isıl işlem görmüş piliç ve dana sucuklar ile köfte ve lahmacun harçlarında mekanik ayrılmış kanatlı eti, sakatat (taşlık, baş eti, dil) ve kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
  • Baharat ve tatlılar: Kekik ve sumakta yabancı madde ile gıda boyası; fıstıklı baklavada ise gıda boyasının yanı sıra ay çekirdeği tespiti yapıldı.
  • Süt ve arıcılık ürünleri: Tulum peynirinde nişasta tespit edilirken, çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı belgelendi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ve ifşa süreçlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste; 

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
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Tarım ve Orman BakanlığıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Haci Taştan Haci Taştan:
    Saygıdeğer halk bu şahısları boşa seçmişiz bak uyarıyor. Sanki yetki bizde, kapatma,ceza yazma ,bir daha ömür boyu gıda sektöründe usulsüzlük yapanları tamamen yasaklama, hapis cezası... bu seçilenler ve atananlar heralde bu yetkiler halkın kullandıpını düşünüyor. 7 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    PARA CEZASI YERİNE HAPİS CEZASI VERİN AMA NEYAZIKKİ PARA LAZIM SİZE 3 0 Yanıtla
  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    sayenızde ekmek alamıyoruz bu markaları sokmayın dıyorsunzu o kadar guvenmıyorumkı artık kesın bunları sokma deyıp aldırmayıp kendı actıgınız sırketlere yonlendırıyorsunuzdur ulkede adalaet yokkı 1 1 Yanıtla
  • akyol.81 akyol.81:
    listeyi görsel formatında paylaştığınızdan hangi markalar olduklarını talkback ile bir görme engelli olarak anlayamadım. bu tür haberlerdeki listeleri görsel formatın dışında yazılı olarak da paylaşma durumu olursa bizler de öğrenebiliriz. teşekkürler. 1 0 Yanıtla
  • Ruhi Kara Ruhi Kara:
    Halk oturmuş bu listeyi telefonuna kaydediyor sanki. Kardeşim kapat, men et bitsin. Bir kere hainlik yapan her zaman yapar 1 0 Yanıtla
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