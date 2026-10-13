İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

İspanya'da her yıl 12 Ekim'de kutlanan Milli Gün kapsamında başkent Madrid'de geniş katılımlı askeri geçit töreni düzenlendi. Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve kraliyet ailesinin katıldığı törende kara ve hava kuvvetlerine bağlı birlikler geçit yaptı. Kutlamaların en dikkat çekici bölümlerinden biri ise savaş uçaklarının gökyüzünde İspanya bayrağını oluşturmak üzere gerçekleştirdiği uçuş oldu.

Albacete'deki Los Llanos Hava Üssü'nde konuşlu 14. Kanat'a bağlı dört Eurofighter Typhoon savaş uçağı, kırmızı ve sarı renkli dumanlar bırakarak bayrağı gökyüzüne çizmeye çalıştı.

BİR UÇAKTAN DUMAN ÇIKMAYINCA BAYRAK EKSİK KALDI

Ancak gösteri sırasında beklenmedik bir teknik aksaklık yaşandı. İspanyol basınındaki haberlere göre, uçaklardan birinin sarı renkli duman sistemi düzgün çalışmadı. Bir başka uçağın da kırmızı dumanı planlandığı şekilde çıkaramadığı belirtildi.

Böylece uçakların gökyüzüne çizmesi beklenen kırmızı-sarı-kırmızı renkli İspanya bayrağı tam olarak oluşturulamadı. Gösteride yaşanan aksaklık, kutlamaların dikkat çeken anlarından biri oldu.

EUROFIGHTER UÇAKLARI İLK KEZ BU GÖREVİ ÜSTLENDİ

Bu yılki gösterinin ayrı bir önemi de vardı. Daha önce İspanya bayrağını gökyüzüne çizme görevini üstlenen Patrulla Águila akrobasi ekibinin faaliyetlerinin 2025'te sona ermesinin ardından, görev ilk kez Eurofighter savaş uçaklarına verildi.

Dört savaş uçağı, özel duman sistemleri sayesinde İspanya bayrağının renklerini gökyüzüne taşımak üzere havalandı. Ancak ilk gösteri, duman sistemindeki aksaklık nedeniyle istenilen görüntüyü ortaya çıkaramadı.

BİNLERCE KİŞİ TÖRENİ İZLEDİ

Madrid'de binlerce kişinin takip ettiği askeri geçit töreninde savaş uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar ve askeri birlikler yer aldı.

Milli Gün kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen hava gösterisi, teknik aksaklığa rağmen törenin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.