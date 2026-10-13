Çivril'de silahlı çatışma: 6 şüpheli tutuklandı

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Hamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi’nde, geçmişe dayanan "kız alıp verme" husumeti nedeniyle iki komşu aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayda, 15 yaşındaki E.C.D. ile birlikte M.T., S.D., T.D., C.D. ve B.D. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekiplerinin geldiğini görünce izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Titizlikle yürütülen saha ve takip çalışmaları neticesinde olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çivril Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.