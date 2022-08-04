Son Dakika Çivril Haberleri

- 17:43 Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 17:15 Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda
DENİZLİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Ayşe Durmuş'un (29) yaralanan kızlarından Esin Nur (1), sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alındı.
- 04.08.2022 04 Ağu 23:38 Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, 2 çocuğu ve eşi yaralandı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Ayşe Durmuş hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 17:36 Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 14:55 Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 4 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya taklalar atarak uçması sonucu anne ağır yaralandı, ehliyetsiz baba ve 2 çocuğu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
- 04.08.2022 04 Ağu 13:50 Denizli'de mor tarlalarda lavanta hasadı başladı
Denizli'nin Çivril ilçesindeki lavanta tarlalarında hasat başladı.
- 02.08.2022 02 Ağu 13:24 Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.
- 02.08.2022 02 Ağu 12:00 Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafifi ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- 02.08.2022 02 Ağu 10:17 Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü asfalta, motosiklet ise kanala uçtu.
- 02.08.2022 02 Ağu 01:15 Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:37 Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi
Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:14 Denizli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyon ve takibinde 400 bin adet kaçak makaron ve 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi.
- 28.07.2022 28 Tem 14:49 Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı
TRABZONSPOR'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaştı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:27 Çivril'de şeftali hasadı başladı
Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadına başlandı.
- 26.07.2022 26 Tem 15:39 Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 15:16 Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 09:14 Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
- 26.07.2022 26 Tem 08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı
Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:46 Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı
Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- 24.07.2022 24 Tem 18:55 Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden Meslektaşa Vefa Sergisi
Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçen ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa yol verin fotoğraf sergisi” düzenlendi. Denizli protokolünün de katıldığı sergide hazırlanan fotoğraflar Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş’ın ailesine verilecek.
- 24.07.2022 24 Tem 12:08 Nilüferlerin mest eden gösterisi sürüyor
Nilüferlerin mest eden gösterisi sürüyor Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor Yeşille mavinin buluşmasıyla adeta görsel şölen sunan ve kendisine hayran bırakan nilüferleriyle dünyaya ismini duyuran Çivril Işıklı Gölü, doğal güzelliklerini görmek...
- 23.07.2022 23 Tem 21:51 Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, Hayatını Kaybeden Gazeteci Oğuz Altuntaş Anısına Fotoğraf Sergisi Açtı
Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla; geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa Yol Verin” fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Cemiyet üyesi 20 gazetecinin fotoğrafları yer aldı.
- 22.07.2022 22 Tem 10:13 Ellerini bırakıp motorun üzerinde yatarak gitti
Denizli'de 100 kilometre hızla ilerleyen motosikletin üzerinde ellerini bırakıp yatarak giden trafik magandası, anayolda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
- 21.07.2022 21 Tem 16:36 Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2)
RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
- 21.07.2022 21 Tem 14:12 Kanalda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Hakkı, son yolculuğuna uğurlandı
Kanalda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Hakkı, son yolculuğuna uğurlandı Denizli'nin Çivril ilçesinde kanalda cansız bedenleri bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 13:28 Kanalda cansız bedeni bulunan Hakkı son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kanalda cansız bedenleri bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 13:03 KANALDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN ÇOCUKLARDAN HAKKI TOPRAĞA VERİLDİ
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Kıralan Mahallesi'nde 3 gün önce sulama kanalına düşen ve cansız bedenleri dün bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 12:06 Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda dün sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan, son yolculuğuna uğurlandı.
- 20.07.2022 20 Tem 21:05 Haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 20:24 DENİZLİ'DE KAYIP HAKKI VE RAFET'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki çocuktan Hakkı Bardan'dan sonra saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedeni bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 19:55 Son dakika haberi | Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet'in cansız bedeni morga kaldırıldı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet'in cansız bedeni morga kaldırıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 2 kilo metre uzaklıkta ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Rafet Ergen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 19:47 Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı
Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Denizli'de kendisinden 52 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet'in bulunabilmesi için mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan destek istendi.
- 20.07.2022 20 Tem 18:48 Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü
Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü.
- 20.07.2022 20 Tem 18:42 DENİZLİ'DE KAYIP ÇOCUKLARDAN HAKKI'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki arkadaştan Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşılmasından sonra ekipler, Rafet Ergen için arama- kurtarma çalışmasına yoğunlaştı.
- 20.07.2022 20 Tem 17:55 Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 20.07.2022 20 Tem 14:41 Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu"
Denizli'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 9 yaşındaki Rafet'in bulunması için arama çalışması devam ederken, 41 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın amcasının oğlu Sezer Bardan, "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" dedi.
- 20.07.2022 20 Tem 14:15 Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2)
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 09:11 Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bardan'ın (11) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin cansız bedeni, 41 saat sonra bulundu. Diğer taraftan kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
- 20.07.2022 20 Tem 08:31 Hakkı'dan gelen acı haberin ardından son görüntüleri ortaya çıkan Rafet her yerde aranıyor
- Hakkı'dan gelen acı haberin ardından son görüntüleri ortaya çıkan Rafet her yerde aranıyor Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuktan birisi olan 11 yaşındaki Hakkı'nın cansız bedenine, 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 07:38 Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi
Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
- 19.07.2022 19 Tem 19:23 DENİZLİ'DEKİ KAYIP ÇOCUKLARDAN BİRİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor (2)Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde kaybolan 2 çocuktan 9 yaşındaki Rafet Ergen'in son görüntüsü ortaya çıktı.
- 19.07.2022 19 Tem 18:48 Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3)
Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.
- 19.07.2022 19 Tem 15:12 Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi
- Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
- 19.07.2022 19 Tem 11:11 Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.
- 19.07.2022 19 Tem 10:52 Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 03:40 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı
14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 00:56 Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı
Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 00:34 Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı
Denizli'de düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde devam etti.
- 18.07.2022 18 Tem 13:45 Denizli'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- 18.07.2022 18 Tem 12:35 Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Denizli'de bir çiftin en güzel günü adeta kabusa döndü. Düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde de sürdü. İçeri girmek isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ekipler olay hakkında soruşturma başlattı.
- 17.07.2022 17 Tem 22:36 Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.
- 17.07.2022 17 Tem 21:01 Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
- 17.07.2022 17 Tem 14:30 Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin domuza çarpması sonucu takla attığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
- 17.07.2022 17 Tem 13:33 Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
- 17.07.2022 17 Tem 10:07 Haftanın tarihine bakış
Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.
- 12.07.2022 12 Tem 12:03 Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü
Son dakika haberleri... Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.
- 12.07.2022 12 Tem 11:18 Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti
Son dakika haberler: Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
- 12.07.2022 12 Tem 10:55 Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 12:33 Işıklı Gölü'nde "nilüfer mevsimi"
Pamukkale, Laodikya Antik Kenti, Kırmızı Su, Kaklık Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'deki Işıklı Gölü, nilüferlerin görüldüğü mayıs-temmuz döneminde yoğun ziyaretçi çekiyor.
- 08.07.2022 08 Tem 09:49 Büyükşehirden çiftçilere bayram hediyesi
Çameli, Beyağaç ve Kale ilçesindeki 515 üreticiye silajlık mısır tohumu desteği vererek çiftçilerin yüzünü güldüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Çivril, Çardak ve Bozkurt'ta 500 üreticiye daha tohum desteği veriyor.