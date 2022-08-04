Son Dakika Çivril Haberleri

17:43 Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

17:15 Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda DENİZLİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Ayşe Durmuş'un (29) yaralanan kızlarından Esin Nur (1), sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alındı.

23:38 Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, 2 çocuğu ve eşi yaralandı DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Ayşe Durmuş hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

14:55 Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 4 yaralı Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya taklalar atarak uçması sonucu anne ağır yaralandı, ehliyetsiz baba ve 2 çocuğu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

13:24 Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.

12:00 Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı Denizli'nin Çivril ilçesinde hafifi ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

10:17 Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü asfalta, motosiklet ise kanala uçtu.

01:15 Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

16:37 Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

16:14 Denizli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyon ve takibinde 400 bin adet kaçak makaron ve 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi.

14:49 Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı.

11:08 Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı TRABZONSPOR'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaştı.

15:39 Denizli'de devrilen kamyonun şoförü öldü DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde refüje çarpıp, devrilen kamyonun şoförü Hasan Hüseyin Çalkın (46) hayatını kaybetti.

15:16 Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Denizli'nin Çivril ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

09:14 Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

01:15 Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

14:46 Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

18:55 Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden Meslektaşa Vefa Sergisi Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçen ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa yol verin fotoğraf sergisi” düzenlendi. Denizli protokolünün de katıldığı sergide hazırlanan fotoğraflar Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş’ın ailesine verilecek.

12:08 Nilüferlerin mest eden gösterisi sürüyor Nilüferlerin mest eden gösterisi sürüyor Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor Yeşille mavinin buluşmasıyla adeta görsel şölen sunan ve kendisine hayran bırakan nilüferleriyle dünyaya ismini duyuran Çivril Işıklı Gölü, doğal güzelliklerini görmek...

21:51 Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, Hayatını Kaybeden Gazeteci Oğuz Altuntaş Anısına Fotoğraf Sergisi Açtı Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla; geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa Yol Verin” fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Cemiyet üyesi 20 gazetecinin fotoğrafları yer aldı.

10:13 Ellerini bırakıp motorun üzerinde yatarak gitti Denizli'de 100 kilometre hızla ilerleyen motosikletin üzerinde ellerini bırakıp yatarak giden trafik magandası, anayolda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

16:36 Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

14:12 Kanalda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Hakkı, son yolculuğuna uğurlandı Kanalda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Hakkı, son yolculuğuna uğurlandı Denizli'nin Çivril ilçesinde kanalda cansız bedenleri bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

13:28 Kanalda cansız bedeni bulunan Hakkı son yolculuğuna uğurlandı Denizli'nin Çivril ilçesinde kanalda cansız bedenleri bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

13:03 KANALDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN ÇOCUKLARDAN HAKKI TOPRAĞA VERİLDİ DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Kıralan Mahallesi'nde 3 gün önce sulama kanalına düşen ve cansız bedenleri dün bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

12:06 Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda dün sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan, son yolculuğuna uğurlandı.

21:05 Haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.

20:24 DENİZLİ'DE KAYIP HAKKI VE RAFET'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki çocuktan Hakkı Bardan'dan sonra saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedeni bulundu.

19:55 Son dakika haberi | Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet'in cansız bedeni morga kaldırıldı Son dakika 3. sayfa haberine göre Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet'in cansız bedeni morga kaldırıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 2 kilo metre uzaklıkta ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Rafet Ergen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

19:47 Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Denizli'de kendisinden 52 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet'in bulunabilmesi için mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan destek istendi.

18:48 Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü.

18:42 DENİZLİ'DE KAYIP ÇOCUKLARDAN HAKKI'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki arkadaştan Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşılmasından sonra ekipler, Rafet Ergen için arama- kurtarma çalışmasına yoğunlaştı.

17:55 Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14:41 Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" Denizli'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 9 yaşındaki Rafet'in bulunması için arama çalışması devam ederken, 41 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın amcasının oğlu Sezer Bardan, "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" dedi.

14:15 Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

09:11 Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bardan'ın (11) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin cansız bedeni, 41 saat sonra bulundu. Diğer taraftan kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

08:31 Hakkı'dan gelen acı haberin ardından son görüntüleri ortaya çıkan Rafet her yerde aranıyor - Hakkı'dan gelen acı haberin ardından son görüntüleri ortaya çıkan Rafet her yerde aranıyor Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuktan birisi olan 11 yaşındaki Hakkı'nın cansız bedenine, 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı.

07:38 Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

00:58 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

00:58 Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.

00:58 Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

19:23 DENİZLİ'DEKİ KAYIP ÇOCUKLARDAN BİRİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor (2)Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde kaybolan 2 çocuktan 9 yaşındaki Rafet Ergen'in son görüntüsü ortaya çıktı.

18:48 Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3) Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

15:12 Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi - Kanalda izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılma iddiası ekipleri harekete geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde suyu azaltılmış olan kanalda aranan ve uzun süredir izlerine rastlanılmayan 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

11:11 Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

10:52 Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı.

03:40 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

00:56 Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.

00:34 Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı Denizli'de düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde devam etti.

13:45 Denizli'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

12:35 Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Denizli'de bir çiftin en güzel günü adeta kabusa döndü. Düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde de sürdü. İçeri girmek isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ekipler olay hakkında soruşturma başlattı.

21:01 Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

14:30 Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin domuza çarpması sonucu takla attığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

13:33 Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Denizli'nin Çivril ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

10:07 Haftanın tarihine bakış Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

11:18 Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti Son dakika haberler: Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

12:33 Işıklı Gölü'nde "nilüfer mevsimi" Pamukkale, Laodikya Antik Kenti, Kırmızı Su, Kaklık Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'deki Işıklı Gölü, nilüferlerin görüldüğü mayıs-temmuz döneminde yoğun ziyaretçi çekiyor.