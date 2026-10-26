Denizli Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi yazdan kalma havada ziyaretçileri ağırladı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi yazdan kalma havada ziyaretçileri ağırladı

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Denizli Çivril\'de Işıklı Millet Bahçesi yazdan kalma havada ziyaretçileri ağırladı
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Denizli Çivril'deki Işıklı Millet Bahçesi, hafta sonu yazdan kalma havada aileler ve arkadaş gruplarını ağırladı. Ziyaretçiler doğayla iç içe yemek yiyip sohbet ederken Süleyman Altınyaldız, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Millet Bahçesi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Çivril'e kazandırılan Işıklı Millet Bahçesi, Denizli'de hafta sonu yaşanan yazdan kalma havayı fırsat bilen aileler ve arkadaş gruplarının bir araya geldiği önemli noktalardan birisi haline geldi. Doğal güzelliği ve dinlenme imkanlarıyla öne çıkan Işıklı Millet Bahçesinde doğayla iç içe ortamda yemek yiyen vatandaşlar, sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Millet bahçesinde vakit geçiren Süleyman Altınyaldız, Türkiye'nin doğal güzelliklerine vurgu yaparak, "Almanya'da böyle bir yer bulamayız. Türkiyemiz cennet bahçemiz, tertemiz. Yazdan kalma günü değerlendirmek istedik" dedi.

Alanda ailelerin rahatça oturup yemek yiyebildiğini ve sohbet edebildiğini belirten Altınyaldız, bu imkanların değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

"Arkadaşımla günümüzü değerlendiriyoruz"

Hafta sonunu arkadaşıyla birlikte millet bahçesinde geçiren Abdullah Ekrem ise "Burada arkadaşımla günümüzü değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi yazdan kalma havada ziyaretçileri ağırladı - Son Dakika
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