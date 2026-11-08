Denizli Çivril'de cennet hurması 50 liradan 15 liraya düşünce üretici zarar etti - Son Dakika
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Denizli Çivril'de cennet hurması 50 liradan 15 liraya düşünce üretici zarar etti

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Denizli Çivril\'de cennet hurması 50 liradan 15 liraya düşünce üretici zarar etti
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Denizli Çivril'de cennet hurması üreticisi Osman Yavuz, kilogram fiyatı 50 liradan 15 liraya düşerken girdi maliyetleri arttığı için zarar ettiğini söyledi. Işıklı'da 160 ağacı bulunan Yavuz, mahallede 15 üreticinin cennet hurması yetiştirdiğini belirtti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde artan tarımsal girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları, alternatif ürün yetiştiren çiftçileri de zor durumda bıraktı. Elma, şeftali ve kayısı üretiminin yanı sıra farklı ürünlere yönelen çiftçiler, cennet hurmasında da beklediği geliri elde edemedi.

İlçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıldır cennet hurması yetiştiren Osman Yavuz, üretim giderlerinin yükselmesi ve satış fiyatlarının gerilemesi nedeniyle bu yıl zarar ettiklerini belirtti. Bahçesinde 160 cennet hurması ağacı bulunan Yavuz, geçen yıl yaklaşık 15 ton ürün elde ettiklerini, hasadın ardından ürünleri iç piyasaya sunduklarını söyledi. Mahallede 15 üreticinin cennet hurması yetiştirdiğini aktaran Yavuz, alternatif ürün olarak başladıkları üretimde ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını ifade etti.

Geçen yıl kilogramını 50 liradan sattıkları cennet hurmasının bu yıl 15 liraya kadar gerilediğini belirten Yavuz, aynı süreçte işçilik ve diğer üretim giderlerinin önemli ölçüde arttığını kaydetti. Yavuz, günlük işçi ücretinin geçen yıl 750 lirayken bu yıl 1750 liraya yükseldiğini, mazotun litre fiyatının 60 liradan 100 liraya çıktığını, gübre maliyetlerinin de arttığını dile getirdi. Geçen yıl üretimden elde ettikleri gelirle masraflarını karşılayabildiklerini ancak bu yıl aynı imkanın kalmadığını ifade eden Yavuz, gelirlerinin önemli ölçüde azaldığını ve sezonu zararla kapattıklarını söyledi. Çiftçilerin artık hangi ürünü yetiştirirse yetiştirsin maliyet hesabı yapmak zorunda kaldığını vurgulayan Yavuz, alternatif ürünlere yönelmenin de tek başına çözüm olmadığını belirtti.

Çivril'de üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için ürünlerin emeğin karşılığını verecek fiyatlardan alıcı bulmasını bekliyor.

Kaynak: İHA
Osman YavuzDenizliEkonomiÇivrilGüncelSon Dakika

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