Denizli Çivril'de pekmez üretimi imeceyle yapılıyor, şıra 5 saat kaynatılıyor - Son Dakika
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Denizli Çivril'de pekmez üretimi imeceyle yapılıyor, şıra 5 saat kaynatılıyor

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İmrallı Mahallesi'nde kışlık pekmez hazırlıkları başladı. Üzümler imeceyle işlenip odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynatılan şıra, aile ekonomisine katkı sağlayan ve kazandayken sipariş alan pekmeze dönüşüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde üzüm üretimiyle tanınan İmrallı Mahallesi'nde, kışlık pekmez hazırlıkları başladı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez, yoğun kıvamı ve kendine özgü lezzetiyle ilgi görüyor.

Çivril'in İmrallı Mahallesi'nde bağlardan toplanan üzümler, mahalle sakinlerinin yardımlaşmasıyla pekmeze dönüştürülüyor. Yıllardır sürdürülen üretim geleneğinde üzüm suyu, belirli aşamalardan geçirildikten sonra odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. İmrallı Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan pekmez geleneği, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin yöresel lezzetlerinin yaşatılmasına öncülük ediyor.

Kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden pekmez üreten Huriye Cura, eşiyle birlikte topladıkları üzümleri komşu ve akrabalarının desteğiyle işliyor. Ezilen üzümlerden elde edilen şıra, pekmez toprağıyla kestirildikten sonra ilk kaynatma işlemine alınıyor. Dinlendirilip süzülen şıra, yeniden kazanlara konularak yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılıyor. Böylece geleneksel yöntemlerle pekmez elde ediliyor.

İmrallı üzümünün lezzeti pekmeze yansıyor

Pekmez yapımının aile büyüklerinden öğrenilen yöntemlerle sürdürüldüğünü belirten Huriye Cura, İmrallı üzümünden elde edilen pekmezin koyu kıvamı ve farklı lezzetiyle tercih edildiğini söyledi. Kış aylarında sofralarda önemli bir yere sahip olan pekmezi hem kendi ihtiyaçları için hazırladıklarını hem de talep üzerine satışa sunduklarını belirten Cura, mahalledeki bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bağlarda 10 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor

Üzüm üreticisi Rıfat Cura ise bağında 10 farklı üzüm çeşidi yetiştirdiğini, bunlar arasında Çal Karasının öne çıktığını dile getirdi. Bölgenin toprak yapısının üzümün tadı üzerinde etkili olduğunu belirten Cura, farklı üzüm çeşitlerinden elde edilen şırayı harmanlayarak daha yoğun kıvamlı pekmez ürettiklerini kaydetti.

Pekmez daha kazandayken sipariş alıyor

Mahalle sakinlerinden Kezban Keskin de Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşan pekmez üretiminin imece usulüyle gerçekleştirildiğini söyledi. Her ailenin öncelikle kendi kışlık ihtiyacını hazırladığını, ihtiyaç fazlasının ise satışa sunulduğunu belirten Keskin, İmrallı pekmezine olan talebin yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de pekmez üretimi imeceyle yapılıyor, şıra 5 saat kaynatılıyor - Son Dakika
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