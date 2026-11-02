Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ve doktor kontrolünde uyguladığı beslenme programıyla 130 kilodan 55-57 kilo bandına kadar düştü. Yaklaşık 75 kilo veren ünlü şarkıcı, değişimiyle dikkat çekerken zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemleri de anlattı. Açlık hissettiğinde dişlerini fırçaladığını söyleyen Karaca'nın tek öğün beslenme düzeni ve 36 beden kıyafetlerle kendisini motive etmesi dikkat çekti.

Işın Karaca, verdiği 75 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, zayıflama sürecinde uyguladığı beslenme düzenini ve açlıkla mücadele etmek için başvurduğu ilginç yöntemi açıkladı.

130 KİLODAN 55 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından doktor kontrolünde uyguladığı diyetle yaklaşık 75 kilo verdi. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, uzun süren zayıflama yolculuğunun sonunda 55-57 kilo bandına geriledi. Geçirdiği değişimle dikkat çeken Karaca'nın yüz hatları belirginleşirken elmacık kemikleri de daha görünür hale geldi. Yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırtan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinin perde arkasını da anlattı.

Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

ACIKTIĞINDA YAPTIĞI ŞEY HERKESİ ŞAŞIRTTI

Zayıflama sürecinde açlık hissiyle nasıl mücadele ettiğini anlatan Işın Karaca, oldukça dikkat çekici bir yöntemden söz etti. Ünlü şarkıcı, çok acıktığı anlarda yemek yeme isteğini bastırmak için dişlerini fırçaladığını söyledi. 130 kiloyken şöhrete kavuştuğunu hatırlatan Karaca, kilo vermeye ilişkin açıklamasında "Yemeyince zayıflıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Sanatçının anlattığı bu yöntem, zayıflama sürecinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ancak Karaca, uyguladığı beslenme programının kişisel sağlık durumuna göre hazırlandığını ve herkes için uygun olmadığını özellikle vurguladı.

Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

36 BEDEN KIYAFETLER ALIP KENDİNİ MOTİVE ETTİ

Işın Karaca'nın zayıflama sürecindeki tek dikkat çekici yöntemi beslenme alışkanlıkları olmadı. Ünlü şarkıcı, hedeflediği kiloya ulaşmak için kendisini farklı yollarla motive ettiğini de anlattı. Henüz kilo verme aşamasındayken 36 beden kıyafetler ve küçük numara ayakkabılar satın alan Karaca, bunları zayıflama hedefinin bir parçası olarak gördü. Kendisine belirli hedefler koyduğunu ifade eden sanatçı, bu süreçte hem doktor kontrolündeki beslenme programını sürdürdü hem de hedeflediği görünüme ulaşmaya odaklandı.

Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

HAFTANIN 5 GÜNÜ TEK ÖĞÜN BESLENDİ

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinde uyguladığı beslenme düzeninin ayrıntılarını da açıkladı. Haftanın iki günü iki öğün, diğer beş günü ise tek öğün beslendiğini belirten Karaca, iki öğün tükettiği günlerde sabah veya ilk öğününü yoğurt ya da muzla geçiştirdiğini söyledi. Akşam saatlerinde ise normal yemeğini yediğini anlatan sanatçı, bu programı doktor kontrolünde uyguladığının altını çizdi.

Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Işın KaracaMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sahabettinkural13 sahabettinkural13:
    tabii tabii anladık mide ameliyatı değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Trafikte dehşet Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
Torreira’nın yeni oyuncağı servet değerinde Fiyatı dudak uçuklattı Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı
Dursun Özbek’i görünce hemen harekete geçti Taraftar mest oldu Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu Tehditlerine içerdeyken başlamış Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:24
Stuttgart’ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 18:37:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android