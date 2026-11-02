Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi - Son Dakika
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Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi

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Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran\'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
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Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran\'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
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İran’ın, talepleri karşılanırsa Hürmüz Boğazı’nı 2 gün içinde açabileceğini açıklaması ve ABD ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma taslağının gündemde olduğuna ilişkin haberler piyasaları hareketlendirdi. Petrol fiyatları gerilerken, ons altın yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 3.940 doları aştı. Gram altın 6.400 liraya yaklaştı, gümüş ise yüzde 4'ten fazla değer kazandı.

Sabah saatlerinde tepki alımlarıyla 3.900 doların üzerine çıkan altın, öğleden sonra İran’dan gelen haberlerle yükselişini hızlandırdı. Petroldeki düşüşün enflasyon ve faiz kaygılarını hafifletmesi, değerli metallere destek verdi.

ONS ALTIN YÜZDE 2'DEN FAZLA YÜKSELDİ

Ons altın, gün içinde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 3.940 doların üzerine çıktı. Değerli metal, sabah saatlerinde cuma günü gördüğü son 1 yılın en düşük seviyesinden toparlanarak 3.904 dolardan işlem görüyordu.

Yurt içinde de ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altın 6.400 liraya yaklaştı. Gram altın, haftanın ilk saatlerinde 6.270 lira seviyesinde bulunuyordu.

GÜMÜŞTE YÜZDE 4'LÜK SIÇRAMA

Değerli metallerdeki en dikkat çekici hareket gümüşte yaşandı. Ons gümüş yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 51,20 dolara yükseldi. Gümüş, cuma günü yüzde 6'yı aşan kayıpla 49 doların altına inmişti.

İRAN: HÜRMÜZ 2 GÜN İÇİNDE AÇILABİLİR

Piyasaları hareketlendiren gelişme İran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Al Jazeera’ye verdiği röportajda, bir anlaşma sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın 2 gün içinde yeniden açılabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin İran’ın eylülde sunduğu 7 aşamalı plana dayandığını açıkladı. Eylüldeki planda boğazın, ABD’nin talepleri karşılamasından sonraki 6. gün açılması öngörülüyordu. İran şimdi bu sürecin daha hızlı uygulanabileceğini belirtiyor.

İRAN’IN ŞARTLARI NE?

  • Bekayi’ye göre İran’ın talepleri şöyle sıralanıyor:
  • Orta Doğu’daki savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi
  • Yurt dışındaki İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması
  • Petrol sektörüne yönelik yaptırımların kaldırılması
  • ABD’nin deniz ablukasına son verilmesi

Bekayi, “Ancak bundan sonra sonraki aşamaları konuşabiliriz” dedi. Arakçi de Washington’ın, İran ile Umman’ın üzerinde anlaştığı yeni geçiş güzergahını kabul etmesi ve bölgedeki asker sayısını azaltması gerektiğini söyledi.

ANLAŞMA TASLAĞI GÜNDEMDE

Katar arabuluculuğundaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkili, savaşı sona erdirecek bir anlaşma taslağının taraflar arasında dolaştığını belirtti. İranlı müzakereciler pazar günü Doha’dan ayrıldı. Reuters’a konuşan bir yetkili, bu ayrılığın görüşmelerdeki zorluklardan kaynaklanmadığını ve yeni bir toplantı yapılabileceğini kaydetti.

Arakçi, görüşmelerin “devam ettiğini ve ilerlediğini” söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise ara seçimlerden önce yeni bir saldırı başlatmayacaklarını belirterek görüşmeleri verimli olarak nitelendirdi, ancak askeri seçeneği masadan kaldırmadı.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Anlaşma umutlarıyla petrol fiyatları da sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 3,7 düşüşle 109,23 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,8 düşüşle 100,14 dolara geriledi.

PVM’den Tamas Varga, “Yeni ay, İran’daki çıkmazda bir atılım yapılacağına dair umutları yeniden beraberinde getirdi” dedi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer de diplomatik ilerleme umutları ile hafta sonu ciddi bir askeri tırmanma yaşanmamasının fiyatlardaki baskıyı şimdilik hafiflettiğini belirtti.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI NEDEN DESTEKLİYOR?

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon baskısının azalabileceği ve yüksek faizlerin uzun süre kalıcı olma ihtimalinin zayıflayabileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın, faiz beklentilerinin gerilemesinden olumlu etkileniyor.

Altın, geçen hafta petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralıkta faiz artırabileceği beklentisiyle baskı altında kalmış ve ekimde 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamıştı.

GÖZLER ABD VE İRAN’DA

Altındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı. Piyasalar yarın yapılacak ABD ara seçimlerini ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini de yakından izliyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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    Yorumlar (2)

  • Sktgdn Sktgdn:
    Türkiye de durum tam tersi uluslararası piyasada petrol düşer ama bizde çıkar, bu ülkede adalet var diyenin ta 0 0 Yanıtla
  • Jon snow Jon snow:
    İran ne kadar salaksın ya. Dertleri seçimi kazanmak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi - Son Dakika
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