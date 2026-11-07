Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
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Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

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Athena Gökhan\'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
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Athena Gökhan olarak tanınan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, yıllardır kendisiyle özdeşleşen turuncu saçlarına veda etti. Saçlarını yeşile boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının yeni imajının bir reklam kampanyası için hazırlandığı öne sürüldü. Alışılmış tarzını geride bırakan Özoğuz'un son hali dikkat çekerken, değişimin arkasındaki neden de ortaya çıktı.

Athena Gökhan, yıllardır sahnelerde görmeye alışık olduğumuz görüntüsünü değiştirdi. Turuncu saçlarını yeşile boyatan ünlü şarkıcının yeni imajı, sanatçının alışılmış tarzından oldukça farklı bir görünüm ortaya çıkardı.

Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

TURUNCU SAÇLARINA VEDA ETTİ! YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, kendine özgü tarzıyla yıllardır dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Enerjik sahne performansları, farklı kıyafet tercihleri ve özellikle turuncu saçları, ünlü şarkıcının imzası haline gelmişti. Ancak Özoğuz, bu kez alışılmış görüntüsünün dışına çıktı. Yıllardır kullandığı turuncu saçlarını yeşile boyatan sanatçı, yeni görünümüyle objektif karşısına geçti. Saç rengindeki belirgin değişim, şarkıcının son görüntüsünün en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Gökhan Özoğuz'un uzun süredir koruduğu saç renginden vazgeçmesi, yeni imajının nedenini de merak ettirdi. Sanatçının bu değişikliği bir reklam filmi için yaptığı öne sürüldü.

Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

ATHENA GÖKHAN NEDEN SAÇLARINI YEŞİLE BOYATTI?

Gökhan Özoğuz'un yeni görünümünün arkasında bir yemek teslimat markasının reklam kampanyasının bulunduğu belirtildi. Markanın geçirdiği dönüşümü anlatmak amacıyla hazırlanan reklam filminde, ünlü şarkıcının saç rengindeki değişim de kampanyanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Turuncudan yeşile geçişin, markanın yeni kimliğini vurgulamak amacıyla tercih edildiği öne sürülürken Özoğuz'un yıllardır kullandığı saç rengini değiştirmesi reklamın görsel anlatımıyla ilişkilendirildi.

Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Gökhan ÖzoğuzSon HaliMagazinAthenaSon Dakika

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