Elazığ\'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

Elazığ'da iki çocuk annesi Nazmiye Ö., eski eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

6 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Nazmiye Ö. eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre A.P., 6 yıl önce boşandığı iki çocuk annesi Nazmiye Ö.'nün evine gitti. Yanında tüfek bulunan şüpheli, burada eski eşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı. Köyde yaşanan olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine Denizli köyüne ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, tüfekle vurulan Nazmiye Ö.'ye müdahale etmek için çalışma başlattı. Ancak sağlık personelinin yaptığı kontrollerde 56 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi Nazmiye Ö.'nün ölümünün ardından olay yerinde inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede gerekli işlemleri yürütürken, kadının cenazesinin otopsi için hastane morguna gönderilmesine karar verildi. Nazmiye Ö.'nün cenazesi, ilk olarak Keban İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna nakledildi.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eski eşini tüfekle vurarak öldüren A.P., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede operasyon düzenledi. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda A.P. yakalandı.