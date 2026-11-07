Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ'ın Keban ilçesinde 56 yaşındaki Nazmiye Ö., 6 yıl önce boşandığı eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. İki çocuk annesi kadının evine giderek ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Elazığ'da iki çocuk annesi Nazmiye Ö., eski eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.   

6 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Nazmiye Ö. eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre A.P., 6 yıl önce boşandığı iki çocuk annesi Nazmiye Ö.'nün evine gitti. Yanında tüfek bulunan şüpheli, burada eski eşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı. Köyde yaşanan olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine Denizli köyüne ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, tüfekle vurulan Nazmiye Ö.'ye müdahale etmek için çalışma başlattı. Ancak sağlık personelinin yaptığı kontrollerde 56 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi Nazmiye Ö.'nün ölümünün ardından olay yerinde inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede gerekli işlemleri yürütürken, kadının cenazesinin otopsi için hastane morguna gönderilmesine karar verildi. Nazmiye Ö.'nün cenazesi, ilk olarak Keban İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna nakledildi.

Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eski eşini tüfekle vurarak öldüren A.P., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede operasyon düzenledi. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda A.P. yakalandı. 

Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu
Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaCinayetDenizliElazığGüncelOtopsiÇocukKebanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Eda Ece’den korkutan paylaşım Apar topar hastaneye koştu Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Annesini “İçine şeytan girdi“ diyerek öldürdü Cesediyle bir gün aynı evde kaldı Annesini "İçine şeytan girdi" diyerek öldürdü! Cesediyle bir gün aynı evde kaldı
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı
BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
22:40
Netanyahu’ya soğuk duş İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 00:15:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android