Adıyaman\'da 4 gündür kayıp 80 yaşındaki Hasan Çavuş\'un cansız bedeni inşaatta bulundu

Adıyaman'da 4 gündür kayıp 80 yaşındaki Hasan Çavuş'un cansız bedeni inşaatta bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgut Reis Mahallesi'nde 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bulunan cesedin, 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Çalışanların ihbarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Çavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'da, 4 gündür kayıp olan Hasan Çavuş'un (80) bir inşaatta cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin; 4 gündür kayıp olarak aranan Hasan Çavuş olduğu belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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