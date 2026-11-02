İmamoğlu davası tanığı, eşinin Beylikdüzü Belediyesi\'nde çalışıp intihar ettiğini söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumunda beyanda bulunan tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 sene görev yaptığını ve üzerine atılan bir iftira sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde intihar ettiğini söyledi. Tazminat için kendisine daire verildiğini ama 2019'dan bu yana tapusunu alamadığını belirten Uçar, "İskan çıktı ama bizim tapumuz verilmiyor. 23 sene emek vermiş bir insanın hayatına son verildi, mobbing uygulandı. Halen bizimle dalga geçilmeye devam ediliyor" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 sene görev yaptığını ve üzerine atılan bir iftira sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde intihar ettiğini söyledi. Tazminat için kendisine daire verildiğini ama 2019'dan bu yana tapusunu alamadığını belirten Uçar, "Benim bir yakınım, Ekrem İmamoğlu'na 'tazminat' dedi. İmamoğlu 'O iş kolay' dedi. İlerleyen süreçte Westside'da ev bakmamız söylendi. Ekrem İmamoğlu ile daha sonra 24 Şubat'ta kültür merkezinde bir araya geldim. Dedim ki, 'Başkanım, dedim siz ev diyorsunuz, bunlar öyle demiyor.' Ekrem İmamoğlu 'İş adamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir' dendi. Sonra bize gidip Westside'da daire bakmamız söylendi. Sonrasında biz o siteye taşındık. İskan çıktı ama bizim tapumuz verilmiyor. 23 sene emek vermiş bir insanın hayatına son verildi, mobbing uygulandı. Halen bizimle dalga geçilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kameroğlu İnşaat firmasının çalışanı tanık Aydın Şahin ise, iddianamede yer alan ifadesinde, "Adem Kameroğlu tam olarak hatırlamadığım bir günde benden şirket hesabından toplamda 2 milyon TL parayı çekmemi ve parça parça yine şirket hesabına Necati Özkan (Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı) daire bedeli açıklaması ile yatırmam konusunda talimat verdi. Ben de 4 parça halinde parayı Necati Özkan adına yatırdım. Necati Özkan'ı tanımıyorum. Aldığım talimatı yerine getirdim" demişti. Tanık Şahin duruşmada, "Adem Kameroğlu bana yetki verdi. Bankadan 2 milyon TL çektim. Necati Özkan adına biri geldi, ben parayı ona teslim ettim. Necati Özkan da tekrar bizim Kameroğlu İnşaat'a yatırdı" dedi.

Atlas Reklam şirketinin sahibi tanık Ekrem Reşat Tüzün ise iddianamede yer alan beyanında, "2019 senesinde belediye seçimlerinden sonra Kültür AŞ, tüm açık hava reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketlere bir davet yaparak toplantıya çağırdı. Bu toplantıda 'sistemde kalmak istiyorsanız reklam izni için bazı bedeller ödemelisiniz' diye bize bir liste verdiler. Bu listede bizim portföyümüzde bulunan reklam alanlarına ilişkin ücretler vardı. Bu ücretler tamamen özel şahıslara ait bina cepheleri ve duvar reklam alanlarına reklam asılmasına ilişkin verilecek olan izinlerin karşılığına ilişkindi. Yani bu istedikleri bedel mevzuatta, yönetmelikte olmayan, tamamen gayrı resmi istenen paralardır" demişti. Tanık Tüzün duruşmada, "Reklamlarla ilgili izinleri Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alıyorduk daha önce. Herhangi bir bedel vermeden sadece evrakları tamamlayarak alıyorduk. 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından iddianamedeki ifadesinde geçen "sistem" kelimesi sorulan Tüzün, "Kültür AŞ'ye belli bir ödeme yapmadan izinlerimiz çıkmadı. Kültür AŞ'nin kestiği fatura karşılığı EFT ile ödeme yaptım. Bütün reklam şirketlerini çağırıyorlardı, yeni bir düzene gidiyoruz diye. Bizi de davet ettiler ve izni alabilmenin yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini ifade ettiler. İzinlerin alınması için Kültür AŞ'ye bir ödeme yapılması istendi ve bu ödemeler yapıldıktan sonra izinler gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Rotana Rezidans isimli projenin iskan iznine karşılık 3.5 milyon doları eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e danışmanlık yapan Altan Ertürk'e teslim ettiği iddianamede anlatılan Cem Erdinç de duruşmada beyanda bulundu. Abdi İbrahim şirketinde İdari İşler Müdürü olan tanık Cem Erdinç, "İlaç şirketinde ekstradan bir de inşaat bölümü vardı. İnşaat bölümü genel müdürümüz İlker Aydın, Şişli Belediyesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, buradaki iskanla ilgili bir problem olduğunu, konunun takıldığını iletti toplantı esnasında. Patronumuz 'Burada nasıl ilerleriz diye bir araştırın, bakın' dedi. O dönemki imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı ismini tam hatırlayamıyorum, onunla görüşme ayarlandı. Görüşmeye İlker Aydın'la beraber gittik. Bu görüşmeden sonra süreci İlker Aydın takip etti. Aradan belli bir süre geçtikten sonra İlker Bey, Altan Bey'le buluşacağımı, Altan Bey'e bir emanet teslim edeceğimi söyledi. Daha sonra Altan Bey bana bir konum attı Sarıyer tarafından. Ben de ilgili meblağ verdiler ve o meblağı alıp götürüp Sarıyer'de Altan Bey'in bulunduğu yere teslim ettim. Olay bu şekilde gelişti. 3.5 milyon dolar parayı büyük tek bir valizin içerisinde teslim ettim" dedi.