Denizli Çivril'de Sefa Uçar, engelli eşi ve oğlu için ekmek evinde bükme üretiyor - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Sefa Uçar, engelli eşi ve oğlu için ekmek evinde bükme üretiyor

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Denizli Çivril\'de Sefa Uçar, engelli eşi ve oğlu için ekmek evinde bükme üretiyor
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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Sefa Uçar, eşinin trafik kazası sonrası engelli kalmasıyla annesinin ekmek evinde bükme, katmer ve yufka yapmaya başladı. Uçar, ilkokul ikinci sınıfa giden oğlunun geleceği için odun ateşinde pişirdiği ürünleri sipariş üzerine satıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Sefa Uçar, eşinin trafik kazası sonrası engelli kalmasının ardından ailesinin geçimini sağlamak için annesinin ekmek evinde bükme, katmer ve yufka yapmaya başladı. İlkokul ikinci sınıfa giden oğlunun geleceği için emek veren Uçar, "Oğluma güzel bir gelecek sunmak, arkadaşlarının yanında kendisini eksik hissettirmemek için çalışıyorum" dedi.

Çivril'in Emircik Mahallesi'nde yaşayan Sefa Uçar, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen ailesi için mücadele ediyor. Eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalması ve iş bulmakta zorlanmasıyla ailenin yaşamı değişti. Tedavi sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan aile, Uçar'ın annesinin yanına yerleşti. Bu zorlu dönemde bildiği işi yapmaya karar veren Uçar, annesinin evinin yanındaki ekmek evinde bükme, katmer ve yufka hazırlamaya başladı. Sipariş üzerine üretim yapan Uçar, geleneksel yöntemlerle odun ateşinde pişirdiği ürünleri satarak evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

En büyük hayali oğlunun geleceği

Sefa Uçar'ın mücadelesinin ardında, ilkokul ikinci sınıfa giden oğluna daha iyi bir gelecek sunma isteği bulunuyor. Bir annenin evladına duyduğu sorumlulukla çalışan Uçar, oğlunun arkadaşlarının yanında kendisini eksik hissetmemesi için elinden geleni yapıyor. İşyeri açacak maddi gücünün bulunmadığını belirten Uçar, şimdilik annesinin ekmek evinde üretim yapıyor. Özel günler ve ramazan ayı için kuru yufka siparişleri de aldığını söyleyen Uçar, telefonla gelen siparişleri eşinin desteğiyle teslim ediyor. Ailesiyle birlikte ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getiren Uçar, "Hayat müşterek. Eşimle omuz omuza verip evimizi geçindireceğiz, oğlumuza güzel bir hayat hazırlayacağız" diye konuşuyor.

Bir annenin emeği, bir çocuğun umudu

Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gıda ve yakacak desteği aldıklarını belirten Uçar, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduklarını söylüyor. Her gün hamur yoğurup ateşin başında emek veren Sefa Uçar, kazancıyla yalnızca evinin ihtiyaçlarını karşılamayı değil, oğlunun geleceğine de katkı sunmayı hedefliyor. Onun için hazırladığı her bükme, her katmer ve her yufka, evladına daha iyi bir yaşam sunabilmek adına verdiği mücadelenin bir parçası oluyor.

Kaynak: İHA
DenizliTrafikÇivrilEkmekYaşamYerelSon Dakika

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