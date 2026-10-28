Denizli Çivril\'de adalet sarayına ruhsat başvurusu yapıldı, inşaat 2027\'de başlayacak

Denizli'nin Çivril ilçesinde yapılması planlanan yeni adalet sarayı projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanlığının yatırım programına alınan ve projesi onaylanan bina için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldı. İnşaat çalışmalar 2027 yılında başlayacak.

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül'ün girişimleriyle yürütülen proje, ilçede yargı hizmetleri daha modern ve elverişli fiziki koşullarda sunulacak. Tamamlandığında Çivril'in ilk müstakil adalet binası olacak yapı, ilçedeki adli hizmetlerin tek merkezde yürütülmesine imkan sağlayacak. Çivril Adliyesi, uzun yıllar Eski Hükümet Konağı'nda hizmet verdikten sonra binanın 2021 yılında yıkım sürecine girmesi üzerine Kızılcasöğüt Mahallesi'ndeki geçici binaya taşındı. Adliye, yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla müstakil bir yapıya kavuşacak.

Çayır Mahallesi'ndeki 3 bin 500 metrekarelik taşınmaz üzerine inşa edilmesi planlanan adalet sarayı, toplam 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bodrum, zemin ve iki kat olarak tasarlanan binada 24 hakim ve savcı odası bulunacak. Projede ikişer Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplam 4 müstakil duruşma salonu yer alacak. Binada ayrıca İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Dairesi, idari birimler, personel çalışma odaları, vatandaşlar için bekleme alanları ile sosyal ve teknik bölümler bulunacak. İnşaat ruhsatı işlemlerinin tamamlanması ve ihale takviminin kesinleşmesinin ardından 2027 yılında temel kazısının yapılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Çivril'de adli hizmetleri daha uygun fiziki koşullarda sunulacak.